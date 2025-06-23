Хейлі Бібер на тлі чуток про розлучення помітили без обручки. Фото
Подружжя Хейлі та Джастіна Бібера останнім часом активно обговорюють у мережі. Шанувальники впевнені, що вони розлучаються після 6 з половиною років шлюбу.
Ці чутки підігріла сама 28-річна модель і бізнесвумен, коли вийшла у світ без своєї обручки за 500 000 доларів. Папараці зазнімкували її на зустрічі у Нью-Йорку, інформує Page Six.
Загалом парочка демонструє дивну поведінку. Наприклад, 31-річний Джастін не раз публікував дописи з незрозумілим меседжем до дружини, за що його критикували фанати. Також Хейлі відписалася від коханого в Instagram та не привітала його з Днем батька, хоча раніше присвячувала йому ніжні слова і знімки.
А ще співак у святковий день написав повідомлення у своєму блозі: "З Днем батька мене, маленька повіє", ймовірно з відсилкою до Хейлі. До речі, у День матері Бібер теж поділився своїми роздумами про свято: "Люблю вас, матусі, але День матері — відстій", пише Daily Mail.
До того ж, шанувальники стурбовані ментальним здоров'ям артиста. Інсайдери припускають, що окрім проблем із фінансами і здоров'ям, Бібер також зловживає наркотиками.
Як відомо, подружжя зіграло весілля восени 2018-го. А минулого літа у Джастіна і Хейлі народився первісток. Хлопчика назвали Джеком Блюзом, йому зараз 10 місяців.
Нещодавно ТаблоID детально описував історію кохання пари та згадував усі труднощі, що були на їхньому шляху.
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