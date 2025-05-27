Кохана Х'ю Джекмана переїздить у його пентхаус за $33 мільйони: інсайдер пояснив, чому це приголомшило його колишню

Х'ю Джекман та його пасія Саттон Фостер Фото з Instagram Фостер

Подейкують, австралійський актор Х'ю Джекман, який іще не фіналізував свого розлучення з дружиною, Деборрою-Лі Фернесс, уже готовий оселитися під одним дахом із нинішньою коханою, акторкою Саттон Фостер.

Жіночка потроху перевозить свої бебехи до нью-йоркського пентхауса, який належить Х'ю та Деб. Остання від цього, м'яко кажучи, не в захваті.

Про це повідомляє New Idea.

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Парочка вирішила оселитися разом?

"Звісно, вони мешкають разом, вони нерозлучні. Вона потроху переміщує свої речі до оселі Х'ю", - розповів інформатор.

Власне, актор особисто допомагає коханій перебиратися. Нещодавно його бачили з коробками у фоє будинку, а ще папараці зазнімкували 56-річного Джекмана, коли той ніс собаче кубельце - для двох песиків Саттон.

У Саттон та її ексчоловіка Теда Гріффіна є 7-річна прийомна дочка Емілі. Цікаво, вона теж перебереться до дядечка Х'ю?

Пентхаус за 33 мільйони доларів, у якому зібралася хазяйнувати 50-річна Фостер, Джекман і Фернесс придбали у 2022-му році. Як стало відомо журналові, 69-річна Деборрі-Лі "приголомшена" цією новиною, оскільки в цю оселю вона свого часу "вклала душу".

"Це був їхній (із Х'ю) останній сімейний дім мрії та місце, яке призначалося для того, щоби їхній шлюб відродився. Рік по тому вони розлучатимуться", - пояснив інформатор.

"Річ не в тім, що Х'ю рухається вперед. Деб просто хоче, щоби з нею чинили справедливо, щоби і вона мала змогу рухатися вперед", - додав він.

У пентхаусі, який Джекман і Фернесс купували в шлюбі, тепер витиме гніздечко інша жінка?

Водночас Фернесс вважає, що ексчоловік надто квапиться і поводиться необачно, вона ж насправді бажає йому щастя, на яке він заслуговує.

"Це майже нереально - бачити, як Саттон збирає плоди всіх тих років, упродовж яких вона (Деб) підтримувала Х'ю. Вона вважала, що Х'ю буде розсудливішим, а це сприймається як зрада їхніх 27 років", - зазначив співрозмовник журналу.

Як відомо, щоби поставити крапку та вирушити різними шляхами, Джекману і Фернесс потрібно розділити чималі статки, зокрема нерухомість. Ідеться про 290 мільйонів доларів.

Нагадаємо, наближене до Деборри-Лі джерело пояснювало, чому вона переконана, що стосунки екса з колегою - це не надовго. А ТаблоID оповідав від самого початку історію про те, як зруйнувався зірковий шлюб, який так багато років вважався в Голлівуді взірцевим.