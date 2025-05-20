56-річного Джекмана помітили за ручку з коханою на романтичній прогулянці. Фото
56-річний австралійський актор Х'ю Джекман та його обраниця Саттон Фостер були помічені на романтичному побаченні у Нью-Йорку.
Парочка прогулювалася вулицями, мило тримаючись за руки й посміхаючись. Джекман одягнув білу футболку і сірі штани, а 50-річна Фостер обрала темно-синю сукню, яку доповнила плетеною сумкою, пише People.
У мережі ходять чутки, що закохані почали зустрічатися ще коли були одружені з іншими партнерами. Дехто запевняє, що їхній роман почався вже після розлучень, але в цю теорію мало хто вірить. Відомо також, що Х'ю і Саттон познайомилися, коли грали разом у бродвейській виставі.
Нагадаємо, у вересні 2023-го стало відомо, що актор розриває шлюб зі своєю дружиною Деборрою-Лі Фернесс після 27 років разом. Пізніше вони почали ділити спільні статки. До речі, інсайдери розповідали, що розлучилися вони саме через зради Джекмана.
Тим часом знаменитість вже не приховує нових стосунків і часто показується з Фостер. Якось закоханих зазнімкували на побаченні. А на їхню першу спільну появу на хіднику реагувала і сама Деборра-Лі.