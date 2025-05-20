56-річного Джекмана помітили за ручку з коханою на романтичній прогулянці. Фото

Зірку фільмів про Росомаху зазнімкували на прогулянці з коханою Фото Getty Images

56-річний австралійський актор Х'ю Джекман та його обраниця Саттон Фостер були помічені на романтичному побаченні у Нью-Йорку.

Парочка прогулювалася вулицями, мило тримаючись за руки й посміхаючись. Джекман одягнув білу футболку і сірі штани, а 50-річна Фостер обрала темно-синю сукню, яку доповнила плетеною сумкою, пише People.

У мережі ходять чутки, що закохані почали зустрічатися ще коли були одружені з іншими партнерами. Дехто запевняє, що їхній роман почався вже після розлучень, але в цю теорію мало хто вірить. Відомо також, що Х'ю і Саттон познайомилися, коли грали разом у бродвейській виставі.

❤️📸❤️ | O AMOR ESTÁ NO AR!!!



A revista People publicou algumas fotos exclusivas do Hugh ao lado da sua namorada, Sutton Foster, em seu site. Os dois foram vistos caminhando bem felizes pela cidade de Nova York, no sábado, dia 17 de maio.



É sempre bom ver o Hugh com um sorriso… pic.twitter.com/laj1ZXQiDZ — Hugh Jackman Brasil (@hughjackbr) May 19, 2025

Нагадаємо, у вересні 2023-го стало відомо, що актор розриває шлюб зі своєю дружиною Деборрою-Лі Фернесс після 27 років разом. Пізніше вони почали ділити спільні статки. До речі, інсайдери розповідали, що розлучилися вони саме через зради Джекмана.

Тим часом знаменитість вже не приховує нових стосунків і часто показується з Фостер. Якось закоханих зазнімкували на побаченні. А на їхню першу спільну появу на хіднику реагувала і сама Деборра-Лі.