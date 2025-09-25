"Ледь не розлучилася": Ірена Карпа розказала про кризу в стосунках із чоловіком і що врятувало їхній шлюб
Виявляється, співачка та письменниця Ірена Карпа і її чоловік Луї Требюше могли днями й не відсвяткувати 7-му річницю свого шлюбу. Деякий час тому подружжя пережило серйозну кризу в стосунках.
Про це Ірена розповіла в програмі "По хатах".
"У мене був такий момент, що я ледь не розлучилася з чоловіком", - зізналася 44-річна зірка.
"Це було, мабуть, друге літо війни, коли я настільки включилася в те, що відбувається в Україні, дуже включилася в книжку, в розмови з військовими, в те, що відбувається, просто я не була ментально взагалі у Франції. І мені чоловік закидав: "Окей, коли ти їдеш, я розумію, що тебе нема вдома. Але коли ти вдома, тебе також нема, ти відсутня"", - пригадала вона.
На щастя, Ірена тоді дослухалася до Луї.
"Я спробувала зробити зусилля все-таки бути більш присутньою. Це все ж таки теж важливо. Якщо у вас є пара і ви хочете з цією людиною продовжувати жити, то секрет не в пристрасті, не в коханні і не в економічних домовленостях, а в тому, щоб повернутися до людини лицем, спитати: "Як твій день пройшов? Чи ти втомлений? Що тобі хотілось би з'їсти? Давай кудись підемо погуляти?"", - пояснила вона.
"Оця вага до партнера - вона рятує. І якось, тьфу-тьфу, наш шлюб врятувався. Ми говорили все. Ми й так доволі уважно ставимося одне до одного, але війна – це таке потрясіння, що вся я була далеко не там, не з чоловіком, не з дітьми, не з собакою", - визнала Карпа.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Ірена розказувала, що Луї настільки близько бере до серця страшні події в Україні, що плаче більше, ніж вона.
Як відомо, Требюше - третій чоловік Карпи. ТаблоID писав про його попередників, від одного з яких Ірена має двох доньок: 15-річну Кору і 14-річну Каю.
Ірена Карпа: Як змусити свого мужика нормально фоткати вас на пляжі. Інструкція+ФОТО
"Дівки, хто там позаду, не сціть": Ірена Карпа в день народження поміркувала про життя після 42
"Терпіти її подруг та його температуру 37": Карпа у піджаку на голе тіло поміркувала про любов
Ірена Карпа засвітила соски у підводній зйомці та розповіла, коли почала "безбожно бухати"
"Прикрий моє пузо, а я твоє прикрию": Карпа у купальнику зазнімкувалася в обіймах коханого