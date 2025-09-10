Білик заселфилася для Instagram і поміркувала про те, як навчитися любити

Співачка Ірина Білик має улюблений формат спілкування зі своїми шанувальниками в Instagram: ділитися з ними своїми думками на якусь філософську тему, очікуючи фідбеку.

Так, наприклад, зірка вирішила поговорити про любов.

"Щоб навчитися Любити, треба навчитися Страждати. Згодні?", - поцікавилася 55-річна Іра, проілюструвавши допис селфі.

Між іншим, одним із тих, хто лайкнув допис Білик, став її колишній, продюсер Юрій Нікітін

Як відомо, раніше Білик піднімала в соцмережі такі теми як сенс заміжжя, потрапляння в великий шоубізнес через ліжко, пробачення чоловічої зради тощо.

