Білик заселфилася для Instagram і поміркувала про те, як навчитися любити
Співачка Ірина Білик має улюблений формат спілкування зі своїми шанувальниками в Instagram: ділитися з ними своїми думками на якусь філософську тему, очікуючи фідбеку.
Так, наприклад, зірка вирішила поговорити про любов.
"Щоб навчитися Любити, треба навчитися Страждати. Згодні?", - поцікавилася 55-річна Іра, проілюструвавши допис селфі.
Як відомо, раніше Білик піднімала в соцмережі такі теми як сенс заміжжя, потрапляння в великий шоубізнес через ліжко, пробачення чоловічої зради тощо.
Нагадаємо, ТаблоID писав про те, як змінювалася зовнішність співачки впродовж її багаторічної кар'єри.
