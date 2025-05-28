"Це глибока рана": ексдружина Джекмана уперше висловилася про зраду, крах майже 30-річного шлюбу і віра у що допомагає їй це пережити

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У вересні 2023-го року одна зі, здавалося, найміцніших та найгармонійніших зіркових пар, актор Х'ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс ошелешили спільною заявою про розлучення.

Як вона переживає цей непростий досвід, 69-річна жінка розповіла Daily Mail, висловивши підтримку всім тим, хто стикнувся зі зрадою.

"Моє серце і співчуття з кожним, хто пройшов цей травмуючий шлях зради. Це глибока рана, яка вражає глибоко, хоча я вірю в вищі сили та Бога/Всесвіт чи що ви вважаєте за свого провідника, він працює НА нас", - поділилася Деб.

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"Ця віра допомагає мені впоратися з крахом майже 30-річного шлюбу. Через цей досвід я отримала дуже багато знання та мудрості. Навіть коли посилаються справжні нещастя, це веде нас до більшого добра, до нашого справжнього призначення", - додала вона.

Цим фото в квітні 2023-го Х'ю привітав Деб із 27-річчям шлюбу, присвятивши їй ніжний допис у Instagram та запевнивши, що "кохає всім серцем"... Фото з Instagram Джекмана

Фернесс вірить, що всі випробування, які зустрічає людина на своєму шляху, даються їй не просто так.

"Це може завдавати болю, але зрештою повернення до себе і життя у власній цілісності, цінностях та кордонах - це звільнення та свобода", - запевнила вона

"Ми всі проходимо свій власний шлях, і я вірю в те, що стосунки в нашому житті - не випадкові. Нас притягує до людей, ми прикликаємо їх, щоби отримати наші уроки, усвідомити та зцілити зламані частинки нас... Я залишаюся вдячною", - підсумувала жінка.

Були часи Джекман зізнавався, що своїми кар'єрними досягненнями завдячує дружині, яка вірила в нього навіть тоді, коли він сам у себе не вірив. ТаблоID оповідав історію стосунків цієї пари

Нагадаємо, вже незабаром після оголошення Х'ю і Деборри-Лі про розставання поповзли чутки, що тут не обійшлося без колеги актора Саттон Фостер. У 2024-му році вона подала на розлучення зі своїм чоловіком, а з початку 2025-го вони з Х'ю перестали приховувати свої стосунки.

Як відомо, офіційний процес розлучення Джекмана та Фернесс є непростим, позаяк пара, яка виростила двох прийомних дітей, не мала шлюбного контракту, а за роки спільного життя встигла обрости статками на 290 мільйонів доларів, які тепер треба ділити.



