19-річний легінь і 6-річна крихітка: Подкопаєва замилувала фото з сином та молодшою донечкою

Марія Ткаченко - 22 вересня, 09:37
Лілія Подкопаєва
Фото з Instagram Подкопаєвої

Гімнастка Лілія Подкопаєва, чиїй молодшій доньці Евеліні нещодавно виповнилося 6, замилувала шанувальників новими фото з нею і сином Вадимом.

На тлі височезного 19-річного легеня і молодша сестричка, і зіркова мама виглядають крихітними.

Лілія Подкопаєва і її прийомний син

Подкопаєва - мама трьох дітей, старший із яких народжений серцем


"Родина, футбол і незабутні миті - наш вікенд у Georgia Tech (Технологічний інститут Джорджії, де навчається Вадим - ред.)", - поділилася Ліля в Instagram.

Діти Лілії Подкопаєвої

Евеліна - донька спортсменки від нинішнього шлюбу з бізнесменом Ігорем Дубінським

Лілія Подкопаєва в інстаграм

Лілія і два її скарби

Нагадаємо, студенткою цьогоріч стала і старша донька Подкопаєвої, Кароліна. 18-річна дівчина вивчатиме маркетинг у Державному університеті Джорджії.

Як відомо, похресниця співачки-запроданки Ані Лорак також захоплюється фотографією, і в травні в неї відбулася перша виставка.

