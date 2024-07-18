20-річна одеситка стала володаркою титулу "Міс Всесвіт Україна"-2024

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2024 з президенткою конкурсу Анною Філімоновою Фото пресслужби та з Instagram Пономаренко

Переможницею "Міс Всесвіт Україна"-2024 стала Аліна Пономаренко. 20-річна модель, відповідно, представить Україну на "Міс Всесвіт"-2024.

Як і торік, партнери з Miss Universe (США) підтримали рішення провести відбір представниці від України у режимі онлайн-співбесід. Відбір тривав кілька місяців, серед великої кількості претенденток були одружені/розлучені жінки, матері з дітьми.

Аліна Пономаренко закінчила Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право", має великий досвід роботи моделлю.

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20-річна Аліна стала "Міс Всесвіт Україна"-2024

Торік вона здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса"-2023 та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї.

Також Аліна займається благодійністю. Вона створила соціальну ініціативу "Дерево любові", яка спрямована на підтримку бабусь і дідусів міста Одеси, які потребують допомоги. Пономаренко та її однодумці організовують забезпечення літніх людей медикаментами, продуктами харчування та речами першої необхідності, спілкуються з ними та допомагають у повсякденних справах. Дівчина веде блог та знімає ролики, надихаючи молодь теж долучатися до допомоги.

Пономаренко має юридичну освіту та працює моделлю

Окрім цієї ініціативи, Аліна Пономаренко бере участь у зборах коштів для закупівлі необхідних речей для військових та є донором крові.

"Після повномасштабного вторгнення потреба у донорській крові тільки зросла. Моя група крові рідкісна і тому я ділюся нею та розповідаю про важливість такого добровільного донорства у своєму блозі", – зазначила дівчина.

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2024 активно займається спортом, зокрема художньою гімнастикою та йогою. Аліна багато читає, любить писати вірші та грати на фортепіано.

"Міс Одеса"-2023

"Нашій країні наразі не до свят, але нам потрібно використовувати усі можливі засоби, щоб привернути увагу до подій, які відбуваються в Україні. Наша місія на міжнародній арені – розповісти історію нашої країни та боротися за правду і мир, закликаючи світову спільноту почути голос нашого народу та закликати зупинити росію та її жорстоку загарбницьку війну. Цього року, як і завжди, ми готуємо дуже потужну презентацію України на міжнародному конкурсі", - наголосила президентка конкурсу "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова.

Нагадаємо, на конкурсі "Місіс Всесвіт"-2024 Україну представлятиме багатодітна мама та дружина нацгвардійця Олена Єлізарова.