20-річна одеситка стала володаркою титулу "Міс Всесвіт Україна"-2024
Переможницею "Міс Всесвіт Україна"-2024 стала Аліна Пономаренко. 20-річна модель, відповідно, представить Україну на "Міс Всесвіт"-2024.
Як і торік, партнери з Miss Universe (США) підтримали рішення провести відбір представниці від України у режимі онлайн-співбесід. Відбір тривав кілька місяців, серед великої кількості претенденток були одружені/розлучені жінки, матері з дітьми.
Аліна Пономаренко закінчила Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право", має великий досвід роботи моделлю.
Торік вона здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса"-2023 та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї.
Також Аліна займається благодійністю. Вона створила соціальну ініціативу "Дерево любові", яка спрямована на підтримку бабусь і дідусів міста Одеси, які потребують допомоги. Пономаренко та її однодумці організовують забезпечення літніх людей медикаментами, продуктами харчування та речами першої необхідності, спілкуються з ними та допомагають у повсякденних справах. Дівчина веде блог та знімає ролики, надихаючи молодь теж долучатися до допомоги.
Окрім цієї ініціативи, Аліна Пономаренко бере участь у зборах коштів для закупівлі необхідних речей для військових та є донором крові.
"Після повномасштабного вторгнення потреба у донорській крові тільки зросла. Моя група крові рідкісна і тому я ділюся нею та розповідаю про важливість такого добровільного донорства у своєму блозі", – зазначила дівчина.
Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2024 активно займається спортом, зокрема художньою гімнастикою та йогою. Аліна багато читає, любить писати вірші та грати на фортепіано.
"Нашій країні наразі не до свят, але нам потрібно використовувати усі можливі засоби, щоб привернути увагу до подій, які відбуваються в Україні. Наша місія на міжнародній арені – розповісти історію нашої країни та боротися за правду і мир, закликаючи світову спільноту почути голос нашого народу та закликати зупинити росію та її жорстоку загарбницьку війну. Цього року, як і завжди, ми готуємо дуже потужну презентацію України на міжнародному конкурсі", - наголосила президентка конкурсу "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова.
Нагадаємо, на конкурсі "Місіс Всесвіт"-2024 Україну представлятиме багатодітна мама та дружина нацгвардійця Олена Єлізарова.