"Оце кайф": Надія Матвєєва в повітряному білому луці й на підборах виконала присідання з 32-кілограмовою гирею. Відео
Телеведуча і коучиня Надія Матвєєва, яка своїм прикладом мотивує шанувальників вести активний спосіб життя і займатися спортом, показала, як присідає з гирею.
Яскравості відео, яке виклала 56-річна зірка в Instagram, додало те, що вправу вона виконувала не в фітнес-луці, а в білій повітряній блузі та довгій спідниці, ще й на підборах, хоч і невисоких.
"Вау, оце кайф. І прям полетіла", - поділилася враженнями Надія.
Матвєєва зазначила, що вага гирі - 32 кілограми. Телеведуча зробила два підходи.
Нагадаємо, свого часу Надія радила, як підтримувати молодість обличчя в умовах стресу. Також вона розповідала, якими є її найважливіші корисні для здоров'я ритуали.
Як відомо, в Матвєєвої є бойфренд, молодший від неї на 20 років. Але заміж за нього телезірка, яка вже двічі була одружена, не хоче.
Надія Матвєєва в квітчастому купальнику попозувала на Мадейрі
55-річна Матвєєва назвала свою максимальну вагу і розказала, як тримає себе у формі
Ребрик, Матвєєва, Падалко, Калатай: як змінилися і чим зараз займаються популярні телеведучі нульових. Фото
56-річна Матвєєва у мантії випускниці похвалилася дипломом магістра: яку професію опанувала
"Надя + Семі": Матвєєва розсекретила, на яку кількість кіло вони з її собакою погладшали разом