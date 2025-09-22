"Оце кайф": Надія Матвєєва в повітряному білому луці й на підборах виконала присідання з 32-кілограмовою гирею. Відео

Марія Ткаченко - 22 вересня, 11:45
Надія Матвєєва
Фото Daria Mangubi

Телеведуча і коучиня Надія Матвєєва, яка своїм прикладом мотивує шанувальників вести активний спосіб життя і займатися спортом, показала, як присідає з гирею.

Яскравості відео, яке виклала 56-річна зірка в Instagram, додало те, що вправу вона виконувала не в фітнес-луці, а в білій повітряній блузі та довгій спідниці, ще й на підборах, хоч і невисоких.

Надія Матвєєва і вправа з гирею

Надія ефектно поприсідала з гирею


"Вау, оце кайф. І прям полетіла", - поділилася враженнями Надія.

Надія Матвєєва в інстаграм

Матвєєвій цей досвід сподобався

Матвєєва зазначила, що вага гирі - 32 кілограми. Телеведуча зробила два підходи.

Нагадаємо, свого часу Надія радила, як підтримувати молодість обличчя в умовах стресу. Також вона розповідала, якими є її найважливіші корисні для здоров'я ритуали.

Як відомо, в Матвєєвої є бойфренд, молодший від неї на 20 років. Але заміж за нього телезірка, яка вже двічі була одружена, не хоче

