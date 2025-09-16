"Можу натякнути": Могилевська про те, який напрямок навчання обрала старша донька і які розваги в їхній сім'ї під забороною
Співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно розказала, що її старша прийомна донька, Мішель пішла навчатися до ліцею, дала підказку щодо професії, яку там здобуватиме дівчинка.
Іще 50-річна артистка розкрила, що забороняє дітям і як вони з користю проводять час разом.
"Я можу натякнути, що вона дуже спортивна", - сказала Наталія про 13-річну Мішель, підморгнувши до камери програми "Тур зірками".
Зі слів співачки, Мішель та її молодша сестра, 5-річна Софія мають суворі обмеження щодо часу, проведеного з гаджетами.
"В нас заборонені планшети, інтернети. Мала дивиться мультики тільки на вихідних дві години. Старша має теж ліміт у дві години на день. Тому ніяких розваг такого плану немає. Що ми робимо? Збираємо гілочки, листочки, робимо щось руками, пластилін... Дуже багато складаємо пазлів, вчимо літери, слова, читаємо, пишемо", - поділилася вона.
До речі, як похвалилася Могилевська, її план заохочувати Мішель до читання фінансовою винагородою спрацював. Дівчинка, яка отримує гроші за кожну прочитану книжку, вже долає по 300 сторінок на тиждень та з ентузіазмом переказує батькам зміст.
Нагадаємо, раніше Наталія розказувала, чому воліє нечасто робити донькам подарунки.
Як відомо, разом зі співачкою дочок виховує її коханий, якого звати Валентин. Могилевська нещодавно пояснювала, чому вони ще не одружені офіційно, а ТаблоID писав про інших чоловіків, які займали важливе місце в житті артистки.
