"Виросла на 1 см": Раміна вразила результатом занять пілатесом
Блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай похвалилася результатом своїх занять пілатесом. Дівчина у буквальному сенсі стала вище.
"За пів року занять пілатесом ми витягнули хребет на 1 см", - оголосила 33-річна Раміна.
"Тобто я виросла на 1 см", - додала вона.
Як відомо, пілатесом займаються дуже багато українських та світових зірок, як-то Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Анна Андрес, Санта Дімопулос, Злата Огнєвіч. Гімнастка Наталія Татарінцева переконана, що саме пілатес має однією з ключових активностестей для жінок 35+.
Нагадаємо, Раміна нещодавно показувала, як освітлення впливає на те, як виглядає її фігура на фото.
"Мені забороняли їсти солодке": Раміна про формування булімії, неприйняття свого тіла та тригери з соціальних мереж
"Гарне, витривале, чуттєве": Раміна поміркувала про любов до тіла і показала фото в бікіні, які раніше посоромилась би викладати
"Коли він поруч - мені спокійно": Раміна із голим животом у глянці розповіла про стосунки з військовим та свою реакцію на хейт
Вейкборд, біг та "образ": Раміна у хижому купальнику показала свій активний вікенд
"На лобі слід від маски для снорклінгу": Раміна на Мальдівах посвітила формами у пляжному луці