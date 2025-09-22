"Виросла на 1 см": Раміна вразила результатом занять пілатесом

Блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай похвалилася результатом своїх занять пілатесом. Дівчина у буквальному сенсі стала вище.

"За пів року занять пілатесом ми витягнули хребет на 1 см", - оголосила 33-річна Раміна.

"Тобто я виросла на 1 см", - додала вона.

Цікаво, який зріст матиме Раміна ще через пів року

Блогерка також займається бігом

Як відомо, пілатесом займаються дуже багато українських та світових зірок, як-то Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Анна Андрес, Санта Дімопулос, Злата Огнєвіч. Гімнастка Наталія Татарінцева переконана, що саме пілатес має однією з ключових активностестей для жінок 35+.

Нагадаємо, Раміна нещодавно показувала, як освітлення впливає на те, як виглядає її фігура на фото.