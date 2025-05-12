Колишня Деппа і Маска стала мамою вдруге. Фото

Американська акторка Ембер Хьорд знову стала мамою. У неї народилася двійня.

У День матері 39-річна знаменитість опублікувала в Instagram фото з двома малюками, які народилися 11 травня. Також відомо їхні стать та імена: хлопчика звуть Оушеном, а дівчинку — Агнес.

"Я ніколи не зможу забути День матері 2025-го. Цього року я невимовно рада святкувати поповнення в родині, яку я прагнула створити протягом багатьох років. Сьогодні я офіційно ділюся новиною про те, що до банди Хьорд приєдналися двійнята. Моя донька Агнес і син Оушен не дають мені спокою (і моєму серцю)", — поділилася Ембер.

У зірки народилися двійнята Фото Instagram

Реклама:

Особу батька дітей акторка не розголошує. Також відомо, що від попередніх стосунків вона має 4-річну дочку Уну Пейдж, яку, за чутками, народила сурогатна мама.

"Коли чотири роки тому у мене народилася моя перша донечка Уна, мій світ змінився назавжди. Я думала, що не зможу бути щасливішою. Що ж, тепер я радію втричі сильніше! Стати матір'ю самостійно і на моїх власних умовах, попри мої проблеми з фертильністю, було неймовірним досвідом у моєму житті. Я безмежно вдячна, що змогла зробити цей вибір відповідально і вдумливо. Усім мамам, де б ви сьогодні не були і як би ви сюди не потрапили, ми з родиною моєї мрії святкуємо разом з вами", — додала вона.

Ембер зі своєю першою дитиною Уною Фото instagram

Нагадаємо, Ембер була дружиною актора Джонні Деппа та зустрічалась з винахідником Ілоном Маском. З першим у неї навіть були судові баталії, що тривали 6 років. Знаменитість звинувачувала ексчоловіка в домашньому насильстві.

А роками тому Маск судився з Хьорд через ембріони, які вони заморозили, поки були у стосунках.