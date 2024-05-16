Зеленські в чорно-білих вишиванках привітали українців зі святом. Фото

Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена в День вишиванки привітали українців, запостивши у соцмережі власне святкове фото удвох.

Подружжя скоординувало свої луки, обравши чорно-білі сорочки: Володимир із орнаментом, Олена - з рослинними мотивами.

Зеленський вбрався у вишиванку від Etnodim, яка без знижки коштує 4400 гривень, а перша леді - у "Яворівський дивоцвіт" від Gaptuvalnya (9950 гривень) Фото з Instagram Зеленських

"Видимо чи невидимо, вона завжди під пікселем захисника й під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, вона на волонтері, на вчителеві, на всіх, хто тримає оборону", - ідеться в дописі Зеленських у Instagram.



"Наші діти знають її змалечку. Вона – символ єднання всіх поколінь українців крізь століття.

Її візерунок такий неповторний, бо вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями. За роки спротиву агресії вона стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність. З Днем вишиванки, Україно, українці та друзі України!", - зазначила перша пара.

Реклама:

Нагадаємо, торік і позаторік президент та перша леді вітали з Днем вишиванки нарізно.



