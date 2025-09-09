Альбу на тенісному турнірі підловили за ніжностями з молодшим на 11 років коханим. Фото

Голлівудська акторка Джессіка Альба у компанії найближчих друзів відсвяткувала 65-річчя свого тата, Марка Альби.

Разом вони відвідали відкритий чемпіонат США з тенісу у Нью-Йорку, на якому папараці зазнімкували зірку з її новим бойфрендом, американською кінозіркою Денні Раміресом.

Для заходу 44-річна Альба вбралась у білу сукню на запах і коричневий жакет Polo Ralph Lauren Фото Instagram

32-річний обранець знаменитості ніжно обіймав її під час гри Getty Images/GC Images

А це актриса попозувала з іменинником

Які ніжні обійми батька і дочки

Другим святковим аутфітом Джессіка обрала синій костюм з жилеткою

Позаду актори можна помітити її коханого. Схоже, у пари все серйозно і він має теплі стосунки з її родиною

До речі, в цьому році селебріті вже відвідувала інший тенісний турнір у компанії старшої дочки Онор

Нагадаємо, вперше про стосунки Альби і молодшого на 11 років Раміреса стало відом у липні. Тоді парочку підловили на пристрасному поцілунку.

Як відомо, зі своїм колишнім чоловіком, Кешем Ворреном акторка розлучилася на початку цього року після 16 років шлюбу. Від нього акторка виховує трьох дітей: 17-річну Онор, 14-річну Хейвен та 7-річного Хейса. Зіркова матуся обожнює весело проводити час зі спадкоємцями та їздити з ними у спільні поїздки.