"Така впевненість — рідкість": Альба на 14-річчя дочки зворушила привітанням та показала, як вона змінювалася. Відео

Голлівудська акторка Джессіка Альба привітала свою молодшу дочку Хейвен з днем народження. Їй виповнилося 14 років.

В Instagram зіркова матуся опублікувала миле відео, на якому згадала моменти з дитинства дівчинки і закарбувала теплі спогади з нею.

"Моя маленька Хейвен. Вау, можеш повірити? Тобі вже 14! Час летить так швидко. Здається, ніби лише вчора ти була цією крихітною, яскравим феєрверком, який освітлював наше життя своєю безмежною енергією", — написала вона.

Альба замилувала кадрами з маленькою дочкою Кадр з instagram

Щось крихітка не мала також гарного настрою, як мама

Акторка знайшла чимало архівних кадрів з Хейвен і помилувалася її дорослішанням

"З твоїм дорослішанням я вражена тим, якою неймовірною людиною ти стала. У тебе найбільше серце... Ти глибоко відчуваєш речі, але водночас зберігаєш цю спокійну самосвідомість. Ти розумна, кмітлива, а я повністю довіряю тобі твого молодшого брата.

Мені подобається, як ти довіряєш своїй інтуїції та слідуєш своїм інстинктам. Така впевненість — рідкість, а ти володієш нею так природно. Я люблю тебе більше, ніж можна висловити словами, і я так пишаюся тобою, маленька", — додала зірка.

У Джессіки також є 17-річна Онор і 7-річний Хейс

Дівчинка багато гуляє з матусею

А ще зірка з дочкою знімала танцювальні ролики

Які теплі обійми

44-річна Альба похвалилася дорослими спадкоємицями

Знаменитість любить розважатися з доньками

Нагадаємо, з батьком своїх дітей, Кешем Ворреном акторка розлучилася на початку січня. Ексзакохані були разом понад 16 років, після розриву Альба показалася з символічним тату. Але заради нащадків колишня пара продовжує спілкуватися.

З дітьми Джессіка теж проводить багато часу, наприклад з двома дочками вона відвідувала Super Bowl, а з сином їздила на теплий відпочинок. Зі своїм первістком зірка показувалася на весіллі Джеффа Безоса та на Вімблдонському турнірі.

Також знаменитість почала новий роман з молодшим за неї актором, голубків вже не раз ловили на побаченнях.