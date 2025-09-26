Бакланов у самих боксерах похвалився рельєфним тілом у спокусливій рекламі парфумів. Фото

Актор Григорій Бакланов вразив своїх шанувальників (і шанувальниць) пікантною фотосесією, в якій позував з голим торсом для реклами парфумів Giorgio Armani.

На ефектних чорно-білих знімках в Instagram 31-річна знаменитість постав у самих боксерках та в чорних штанях.

Актор ніби тільки вийшов з води Фото stas_karpin

Зірка "Спіймати Кайдаша" похвалився м'язами на фото без одягу

Григорій у грайливій позі зазнімкувався з оголеним торсом

"Ойойой! Пупсік, ну ти шо", — прокоментував його зірковий колега Тарас Цимбалюк, який теж полюбляє позувати топлес

До речі, це вже не вперше, коли актор оголюється для фото. Нещодавно він попозував для мокрих кадрів.

Нагадаємо, Бакланов був одружений з акторкою Анастасією Цимбалару, з якою оголосив про розлучення у березні 2024-го. Колишні залишились у дружніх стосунках. Якось ТаблоID в деталях описував цікаві факти з життєпису Григорія.