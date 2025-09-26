Бакланов у самих боксерах похвалився рельєфним тілом у спокусливій рекламі парфумів. Фото

Карина Тімкова - 26 вересня, 13:00

Актор Григорій Бакланов вразив своїх шанувальників (і шанувальниць) пікантною фотосесією, в якій позував з голим торсом для реклами парфумів Giorgio Armani.

На ефектних чорно-білих знімках в Instagram 31-річна знаменитість постав у самих боксерках та в чорних штанях.

Григорій Бакланов з голим торсом та в боксерах попозував для фото

Актор ніби тільки вийшов з води

Фото stas_karpin
Григорій Бакланов в самих боксерах засвітив оголений торс

Зірка "Спіймати Кайдаша" похвалився м'язами на фото без одягу


Григорій Бакланов з голим торсом попозував для гарячих фото

Григорій у грайливій позі зазнімкувався з оголеним торсом

Григорій Бакланов зазнімкувався з голим торсом

"Ойойой! Пупсік, ну ти шо", — прокоментував його зірковий колега Тарас Цимбалюк, який теж полюбляє позувати топлес

До речі, це вже не вперше, коли актор оголюється для фото. Нещодавно він попозував для мокрих кадрів.

Нагадаємо, Бакланов був одружений з акторкою Анастасією Цимбалару, з якою оголосив про розлучення у березні 2024-го. Колишні залишились у дружніх стосунках. Якось ТаблоID в деталях описував цікаві факти з життєпису Григорія.

Читайте також:

Дантес після схуднення на 10 кіло похизувався оголеним торсом. Фото

"Моє благословення": Венсан Кассель з голим торсом показався в обіймах коханої у бікіні. Фото

Голоторсий KADNAY у новому кліпі вразив гарячими танцями на підлозі з партнеркою у тоненькому топі

"Я вже інший": Козловський у новій версії кліпу "Знаєш" посвітив м'язами в душі та показав дорослі почуття

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів