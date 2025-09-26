Бакланов у самих боксерах похвалився рельєфним тілом у спокусливій рекламі парфумів. Фото
Актор Григорій Бакланов вразив своїх шанувальників (і шанувальниць) пікантною фотосесією, в якій позував з голим торсом для реклами парфумів Giorgio Armani.
На ефектних чорно-білих знімках в Instagram 31-річна знаменитість постав у самих боксерках та в чорних штанях.
До речі, це вже не вперше, коли актор оголюється для фото. Нещодавно він попозував для мокрих кадрів.
Нагадаємо, Бакланов був одружений з акторкою Анастасією Цимбалару, з якою оголосив про розлучення у березні 2024-го. Колишні залишились у дружніх стосунках. Якось ТаблоID в деталях описував цікаві факти з життєпису Григорія.
