Мідно-золота Мур, Пелтроу в бежевому з ніг до голови та дочка Мосс у шкіряному міні: зіркові луки на показі GUCCI. Фото
23 вересня у Мілані в рамках Тижня моди пройшов феєричний модний показ нової колекції Gucci, яка стала дебютною для грузинського дизайнера Демни Гвасалія на посаді креативного директора бренду.
У рамках шоу також був представлений короткометражний модний фільм "Тигр" з Демі Мур в головній ролі. На прем'єру стрічки і показ колекції завітало чимало зіркових гостей. Серед них тенісистка Серена Вільямс, акторка та інфлуенсерка Гвінет Пелтроу, дочка супермоделі Кейт Мосс, Ліла Мосс та інші.
