Мідно-золота Мур, Пелтроу в бежевому з ніг до голови та дочка Мосс у шкіряному міні: зіркові луки на показі GUCCI. Фото

Карина Тімкова - 24 вересня, 10:59

23 вересня у Мілані в рамках Тижня моди пройшов феєричний модний показ нової колекції Gucci, яка стала дебютною для грузинського дизайнера Демни Гвасалія на посаді креативного директора бренду.

У рамках шоу також був представлений короткометражний модний фільм "Тигр" з Демі Мур в головній ролі. На прем'єру стрічки і показ колекції завітало чимало зіркових гостей. Серед них тенісистка Серена Вільямс, акторка та інфлуенсерка Гвінет Пелтроу, дочка супермоделі Кейт Мосс, Ліла Мосс та інші.

Демі Мур у золотій сукні попозувала на показі Gucci

Голлівудська акторка Демі Мур з'явилася в розкішній максісукні Gucci з ручною вишивкою золотом і міддю 

Кадр з instagram
Демі Мур в блискучій сукні з'явилася на показі Gucci

Зірка похвалилася стрункістю в блискучому образі


Серена Вільямс у прозорій сукні попозувала на показі Gucci

Серена Вільямс постала у напівпрозорій тканині з елементами пір'я на горловині, манжетах та подолі сукні

Фото instagram
Серена Вільямс блиснула стрункістю у прозорому на показі Gucci

До речі, нещодавно спортсменка зізналася, що схудла за допомогою препаратів

Гвінет Пелтроу у спідниці та високих чоботах постала на показі Gucci

Гвінет Пелтроу показалася в бежевому монохромному луці, що складався з високих чобіт, мідіспідниці та сорочки

Фото Getty Images
Ліла Мосс у міні показалася на показі Gucci

Ліла Мосс в грайливому шкіряному міні з тисненням під крокодила

Кадр з theperfectmagazine
Модель Маріякарла Босконо вигуляла червоний лук на показі Gucci

Італійська модель Маріякарла Босконо у червоному пальті

Кадр з amicamagazine
Джин з гурту BTS в ефектному луці попозував на показі Gucci

Південнокорейський співак Джин з гурту "BTS" у розстібнутій сорочці та широких штанях

Кадр з ellejapan

Нещодавно ТаблоID згадував культові образи покійного топового модельєра Джорджіо Армані.

До речі, на червоних доріжках знаменитості часто дивують ефектними луками та спокусливими сукнями.

