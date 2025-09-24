Мідно-золота Мур, Пелтроу в бежевому з ніг до голови та дочка Мосс у шкіряному міні: зіркові луки на показі GUCCI. Фото

23 вересня у Мілані в рамках Тижня моди пройшов феєричний модний показ нової колекції Gucci, яка стала дебютною для грузинського дизайнера Демни Гвасалія на посаді креативного директора бренду.

У рамках шоу також був представлений короткометражний модний фільм "Тигр" з Демі Мур в головній ролі. На прем'єру стрічки і показ колекції завітало чимало зіркових гостей. Серед них тенісистка Серена Вільямс, акторка та інфлуенсерка Гвінет Пелтроу, дочка супермоделі Кейт Мосс, Ліла Мосс та інші.

Голлівудська акторка Демі Мур з'явилася в розкішній максісукні Gucci з ручною вишивкою золотом і міддю Кадр з instagram

Зірка похвалилася стрункістю в блискучому образі

Серена Вільямс постала у напівпрозорій тканині з елементами пір'я на горловині, манжетах та подолі сукні Фото instagram

До речі, нещодавно спортсменка зізналася, що схудла за допомогою препаратів

Гвінет Пелтроу показалася в бежевому монохромному луці, що складався з високих чобіт, мідіспідниці та сорочки Фото Getty Images

Ліла Мосс в грайливому шкіряному міні з тисненням під крокодила Кадр з theperfectmagazine

Італійська модель Маріякарла Босконо у червоному пальті Кадр з amicamagazine

Південнокорейський співак Джин з гурту "BTS" у розстібнутій сорочці та широких штанях Кадр з ellejapan

