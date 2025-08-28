"Не почуватися дівою на п'єдесталі": Джамала у червоному латексі попозувала для глянцю і розповіла, як зберігає молодість. Фото

Співачка Джамала з нагоди свого 43-річчя стала головною героїнею digital-обкладинки українського Cosmopolitan.

Знаменитість, яка вже встигла представити неочікувану музичну колаборацію з нагоди свята, вбралася в незвичний для себе образ. А саме в обтислу червону сукню з латексу. Аутфіт вона завершила довгими рукавичками в тон.

Артистка мала ефектний вигляд в такому грайливому луці Фото Julia Kostyrenko

Також співачка поміркувала про відчуття молодості та важливість залишатися собою і контролювати своє життя.

"Писати пісні, ділитися своїми відчуттями з людьми — ось як я зберігаю молодість, енергію, здатність бути на хвилі часу, не почуватися дівою на п'єдесталі, а просто бути собою й відчувати цей час таким, яким він є. Він не завжди виглядає як солодка вата, далеко не завжди, але ми самі собі робимо настрій, ми самі собі задаємо тон на це життя, ми самі собі обираємо пісню на цей день", — сказала вона.

Таке довго волосся дуже личить Джамалі

Який магнетичний погляд

Нагадаємо, Джамала є матусею трьох синочків: 7-річного Еміра, 5-річного Селіма та 1-річного Аліма. Батьком хлопчиків є чоловік зірки, Бекір Сулейманов. Разом родина часто позує для милих фотосесій, а ще співачка любить тішити веселими моментами з дітьми.

До речі, артистка якось розповідала, як поєднує материнство і кар'єру та чому інколи їй це дається нелегко. А ще багатодітна мама ділилася власними секретами виховання синів.