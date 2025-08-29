Наречена Гомес у бікіні та фаті блиснула фігуркою на своєму дівич-вечорі у Мексиці. Фото

Американська співачка та акторка Селена Гомес, а з минулого року ще й наречена свого коханого, продюсера Бенні Бланко, влаштувала собі незабутній дівич-вечір.

33-річна знаменитість зібрала найближчих подруг і відправилася до Кабо-Сан-Лукаса, що в Мексиці. На нових фото в Instagram вона постала у традиційному святковому білому міні та фаті.

Окрім цього, Селена та її друзі відпочили на пляжі й порозважалися на віллі. А сама артистка посвітила фігурою в купальнику.

Гомес у сукенці з вишитими квітами показала ніжки на тлі моря Фото instagram

Другий лук нареченої був інкрустований бісером

Кульки нагадують, що скоро співачка стане Місис Левін (справжнє ім'я Бенні — Бенджамін Джозеф Левін)

Для відпочинку на пісочку зірка вдягнула біле бікіні, але головний атрибут нареченої залишила

Виконавиця блиснула апетитними формами через прозору туніку

Група дівчат пораділа за свою подружку та її майбутнє весілля

Селена похвалилася сідницями у купальнику

Вельон з вишитим написом "наречена" гарно доповнює мінісукню з відкритою спиною

Бенні цього не бачив...

Знаменитість оголила стегна у куцих шортиках

Яка чарівна вечеря на нічому пляжі серед свічок

Куди ж без відпочинку на катері

Нещодавно парочка у сексі фотосеті розповіла неочікувану історію своїх стосунків, а ще Селена і Бенні часто тішать романтичним контентом. Також продюсер любить водити кохану на незвичні побачення та ніжно вітати її зі святами.

До речі, артисти навіть випустили спільний музичний альбом і романтичний кліп. Також вони люблять разом розважатися на вечірках.