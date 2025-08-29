Наречена Гомес у бікіні та фаті блиснула фігуркою на своєму дівич-вечорі у Мексиці. Фото

Карина Тімкова - 29 серпня, 10:15

Американська співачка та акторка Селена Гомес, а з минулого року ще й наречена свого коханого, продюсера Бенні Бланко, влаштувала собі незабутній дівич-вечір.

33-річна знаменитість зібрала найближчих подруг і відправилася до Кабо-Сан-Лукаса, що в Мексиці. На нових фото в Instagram вона постала у традиційному святковому білому міні та фаті.

Окрім цього, Селена та її друзі відпочили на пляжі й порозважалися на віллі. А сама артистка посвітила фігурою в купальнику.

Селена Гомес у міні посвітила стегнами на своєму дівич-вечорі

Гомес у сукенці з вишитими квітами показала ніжки на тлі моря

Фото instagram

Селена Гомес у міні та з фатою попозувала на своєму дівич-вечорі

Другий лук нареченої був інкрустований бісером

Селена Гомес у шортиках порозважалася на своєму дівич-вечорі
Кульки нагадують, що скоро співачка стане Місис Левін (справжнє ім'я Бенні — Бенджамін Джозеф Левін)
Селена Гомес з фатою та у бікіні похвалилася апетитними формами

Для відпочинку на пісочку зірка вдягнула біле бікіні, але головний атрибут нареченої залишила

Селена Гомес посвітила тілом у бікіні на своєму дівич-вечорі

Виконавиця блиснула апетитними формами через прозору туніку

Селена Гомес у бікіні попозувала з подругами на своєму дівич-вечорі
Група дівчат пораділа за свою подружку та її майбутнє весілля
Селена Гомес у бікіні та фаті показала сідниці на вечірці нареченої

Селена похвалилася сідницями у купальнику

Селена Гомес повеселилася в міні та фаті на вечірці нареченої

Вельон з вишитим написом "наречена" гарно доповнює мінісукню з відкритою спиною

Селена Гомес показала обличчя коханого на вечірці нареченої

Бенні цього не бачив...

Селена Гомес у шортах посвітила ногами на вечірці нареченої

Знаменитість оголила стегна у куцих шортиках

Селена Гомес у в'язаному міні попозувала на пляжі на вечірці нареченої

Яка чарівна вечеря на нічому пляжі серед свічок

Селена Гомес у купальнику знялася на катері на вечірці нареченої

Куди ж без відпочинку на катері

Нещодавно парочка у сексі фотосеті розповіла неочікувану історію своїх стосунків, а ще Селена і Бенні часто тішать романтичним контентом. Також продюсер любить водити кохану на незвичні побачення та ніжно вітати її зі святами.

До речі, артисти навіть випустили спільний музичний альбом і романтичний кліп. Також вони люблять разом розважатися на вечірках.

