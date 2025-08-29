Наречена Гомес у бікіні та фаті блиснула фігуркою на своєму дівич-вечорі у Мексиці. Фото
Американська співачка та акторка Селена Гомес, а з минулого року ще й наречена свого коханого, продюсера Бенні Бланко, влаштувала собі незабутній дівич-вечір.
33-річна знаменитість зібрала найближчих подруг і відправилася до Кабо-Сан-Лукаса, що в Мексиці. На нових фото в Instagram вона постала у традиційному святковому білому міні та фаті.
Окрім цього, Селена та її друзі відпочили на пляжі й порозважалися на віллі. А сама артистка посвітила фігурою в купальнику.
Нещодавно парочка у сексі фотосеті розповіла неочікувану історію своїх стосунків, а ще Селена і Бенні часто тішать романтичним контентом. Також продюсер любить водити кохану на незвичні побачення та ніжно вітати її зі святами.
До речі, артисти навіть випустили спільний музичний альбом і романтичний кліп. Також вони люблять разом розважатися на вечірках.