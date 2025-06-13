"Моє серце тане": Гомес ніжно привітала молодшу на 20 років сестричку і показала фото

Карина Тімкова - 13 червня, 12:30
Селена Гомес милими фото привітала сестричку з 12-річчям

Селена Гомес звернулася до своєї сестри в день її 12-річчя

Фото huntermoreno

Американська співачка та акторка Селена Гомес привітала свою молодшу сестричку Грейсі з днем народження. Їй виповнилося 12 років.

У святковий день 32-річна знаменитість опублікувала добірку спогадів з іменинницею, згадуючи їхні спільні модні виходи і часи, коли Грейсі була ще маленькою.

"З днем ​​народження, моя маленька сестричко. Я плачу, пишучи це, а моє серце тане, бо я впевнена, що ти знаєш — я завжди на твоєму боці. Незважаючи ні на що. Я люблю тебе, маленька дівчинко", — написала вона у дописі.


Селена Гомес замилувала фото зі своєю сестрою

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Фото instagram
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Останнім часом Гомес полюбилося ділитися повсякденним контентом і справжніми моментами з життя. Вона також не забуває про стильні появи, обираючи яскраві й короткі образи та ефектні чорні костюми.

Нагадаємо, співачка заручена зі своїм коханим, продюсером Бенні Бланко. Парочка частенько тішить романтичними фото і навіть разом знялася для глянцю, де розповіла історію знайомства. Окрім того, Селена з нареченим записали спільний альбом з особистими терками.

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