"Моє серце тане": Гомес ніжно привітала молодшу на 20 років сестричку і показала фото

Селена Гомес звернулася до своєї сестри в день її 12-річчя Фото huntermoreno

Американська співачка та акторка Селена Гомес привітала свою молодшу сестричку Грейсі з днем народження. Їй виповнилося 12 років.

У святковий день 32-річна знаменитість опублікувала добірку спогадів з іменинницею, згадуючи їхні спільні модні виходи і часи, коли Грейсі була ще маленькою.

"З днем ​​народження, моя маленька сестричко. Я плачу, пишучи це, а моє серце тане, бо я впевнена, що ти знаєш — я завжди на твоєму боці. Незважаючи ні на що. Я люблю тебе, маленька дівчинко", — написала вона у дописі.

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Грейсі не раз супроводжувала зірку на хідниках

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Сестри обожнюють відпочивати разом у колі найближчих людей

Вони спілкуються навіть на відстані

Виконавиця не раз розповідала, що була рада народженню Грейсі та активно брала участь в її вихованні

Останнім часом Гомес полюбилося ділитися повсякденним контентом і справжніми моментами з життя. Вона також не забуває про стильні появи, обираючи яскраві й короткі образи та ефектні чорні костюми.

Нагадаємо, співачка заручена зі своїм коханим, продюсером Бенні Бланко. Парочка частенько тішить романтичними фото і навіть разом знялася для глянцю, де розповіла історію знайомства. Окрім того, Селена з нареченим записали спільний альбом з особистими терками.