"Трішки позору": Горняк у міні з голою спиною показала свій дебют з ракеткою. Відео

Карина Тімкова - 3 вересня, 18:30

38-річна нотаріуска та блогерка Христина Горняк показала, який новий вид спорту освоїла.

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука в Instagram опублікувала відео, на якому в рожевому міні та з ракеткою у руці вперше грає в падл (спортивна гра, яка нагадує сквош і теніс).

"А в падл подобається, що це не теніс! Сьогодні дебют, вперше тримаю ракетку, кайф! Буду продовжувати", — написала вона.

Христина Горняк у міні показалася з ракеткою у руці на корті

Кадр з instagram

"Трішки позору і багато посмішки", — прокоментувала блогерка свою першу гру в падл

Нещодавно Гроняк влаштувала ефекту зйомку серед квітів у милій сукенці та в шортиках і чоботах грайливо попозувала у Мальованому селі. А ще вона спокушала фігурою в латексному образі та на пляжі хизувалася тілом у купальнику.

Якось Христина поміркувала, чому яскраві жінки часто залишаються самотніми, а недавно блогерка іронічно відповіла своїм хейтеркам.

