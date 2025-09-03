"Трішки позору": Горняк у міні з голою спиною показала свій дебют з ракеткою. Відео

38-річна нотаріуска та блогерка Христина Горняк показала, який новий вид спорту освоїла.

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука в Instagram опублікувала відео, на якому в рожевому міні та з ракеткою у руці вперше грає в падл (спортивна гра, яка нагадує сквош і теніс).

"А в падл подобається, що це не теніс! Сьогодні дебют, вперше тримаю ракетку, кайф! Буду продовжувати", — написала вона.

Христина блиснула стрункими ніжками на корті Кадр з instagram

У неї гарно виходить відбивати м'ячик

"Трішки позору і багато посмішки", — прокоментувала блогерка свою першу гру в падл

Нотаріуска у милій спортивній сукні попітніла на спорті

Колишня Остапчука ефектно оголила спину

