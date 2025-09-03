"Трішки позору": Горняк у міні з голою спиною показала свій дебют з ракеткою. Відео
38-річна нотаріуска та блогерка Христина Горняк показала, який новий вид спорту освоїла.
Ексдружина шоумена Володимира Остапчука в Instagram опублікувала відео, на якому в рожевому міні та з ракеткою у руці вперше грає в падл (спортивна гра, яка нагадує сквош і теніс).
"А в падл подобається, що це не теніс! Сьогодні дебют, вперше тримаю ракетку, кайф! Буду продовжувати", — написала вона.
Нещодавно Гроняк влаштувала ефекту зйомку серед квітів у милій сукенці та в шортиках і чоботах грайливо попозувала у Мальованому селі. А ще вона спокушала фігурою в латексному образі та на пляжі хизувалася тілом у купальнику.
Якось Христина поміркувала, чому яскраві жінки часто залишаються самотніми, а недавно блогерка іронічно відповіла своїм хейтеркам.
