"Солодке літо": Кейт Хадсон у бікіні посвітила тілом на катері та показала розваги з дітьми. Фото
46-річна американська актриса Кейт Хадсон підбила підсумки свого літа, поділившися теплими спогадами.
В Instagram знаменитість опублікувала добірку фото, на яких показала свої стильні образи, знімки в купальниках, вечірки з друзями та, звичайно, милі моменти зі своїми дітьми: 21-річним сином Райдером і 6,5-річною дочкою Роні.
"Таке довге і солодке літо", — підписала вона допис.
Зазначимо, у Кейт також є і молодший син, 14-річний Бінгем від британського співака Метта Белламі. І хоча хлопця не було в цій добірці фото, він чимало часу проводить з мамою. А ще акторка любить влаштовувати релакс з коханим і доцею у басейні.
Нещодавно зірка демонструвала звабливі форми у купальниках і тішила цілунками з нареченим Денні на родинному відпочинку. Днями Хадсон показувала розваги на ранчо у компанії мами, 79-річної Голді Хоун і актриси Дакоти Джонсон.