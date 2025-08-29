"Солодке літо": Кейт Хадсон у бікіні посвітила тілом на катері та показала розваги з дітьми. Фото

Карина Тімкова - 29 серпня, 13:45

46-річна американська актриса Кейт Хадсон підбила підсумки свого літа, поділившися теплими спогадами.

В Instagram знаменитість опублікувала добірку фото, на яких показала свої стильні образи, знімки в купальниках, вечірки з друзями та, звичайно, милі моменти зі своїми дітьми: 21-річним сином Райдером і 6,5-річною дочкою Роні.

"Таке довге і солодке літо", — підписала вона допис.

Кейт Хадсон у купальнику показала бюст та похвалилася талією
Зірка зазнімкувалась у блакитному бікіні та синіх штанях в смужку
Фото instagram

Кейт Хадсон у топі показалася зі старшим сином з напоями

Кейт насолодилася напоями у компанії свого первістка, якого народила від ексчоловіка, рок-музиканта Кріса Робінсона

Кейт Хадсон показала свою донечку у стильному луці

Роні є справжньою маленькою модницею. До речі, вона єдина спільна дитина актриси та її нареченого Денні Фуджикави

Кейт Хадсон у бікіні та накидці посвітила фігурою на катері
Хадсон похвалилася струнким тілом на відпочинку
Кейт Хадсон в обтислій сукні показала стегна перед дзеркалом

Зірка екранів продемонструвала свої жіночні вигини в магазині одягу

Кейт Хадсон замилувала розвагами своєї 6-річної дочки

Дочка знаменитості з милою пов'язкою на волоссі в обіймах подружки

Кейт Хадсон продемонструвала розваги у клубі з сином і його коханою

Кейт показала, як розважалася з сином Райдером та його дівчиною (на фото з жовтою хустинкою) у клубі

Кейт Хадсон у бікіні ефектно попозувала на катері для фото

Акторка похвалилася ніжками та зазнімкувалася на катері

Кейт Хадсон у декольтованому топі показалася в ресторані з друзями

Також вона спробувала різноманітні страви та напої у компанії друзів

Кейт Хадсон сфотографувала свою дочку у компанії котиків

Роні подружилася з котиками

Кейт Хадсон показала, як з дочкою малювала картини на милих фото

Куди ж без малювання на полотні

Кейт Хадсон у сорочці попозувала на кухні біля міксера

Хадсон показалася на своїй кухні

Кейт Хадсон у бікіні та сорочці показалася на кухні з коктейлем

І запевнила, що зробила найкращий шоколадний протеїновий коктейль

Зазначимо, у Кейт також є і молодший син, 14-річний Бінгем від британського співака Метта Белламі. І хоча хлопця не було в цій добірці фото, він чимало часу проводить з мамою. А ще акторка любить влаштовувати релакс з коханим і доцею у басейні.

Нещодавно зірка демонструвала звабливі форми у купальниках і тішила цілунками з нареченим Денні на родинному відпочинку. Днями Хадсон показувала розваги на ранчо у компанії мами, 79-річної Голді Хоун і актриси Дакоти Джонсон.

Читайте також:

Кейт Хадсон у трусиках і жакеті на голе тіло поміркувала про секс після 40. Фото

Кейт Хадсон у білому купальнику підставила сонцю ласі форми та заселфилася з незвичного ракурсу

46-річна Хадсон у куцих шортах і топі посвітила тілом на відпочинку з дочкою. Фото

купальники діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів