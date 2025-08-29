"Солодке літо": Кейт Хадсон у бікіні посвітила тілом на катері та показала розваги з дітьми. Фото

46-річна американська актриса Кейт Хадсон підбила підсумки свого літа, поділившися теплими спогадами.

В Instagram знаменитість опублікувала добірку фото, на яких показала свої стильні образи, знімки в купальниках, вечірки з друзями та, звичайно, милі моменти зі своїми дітьми: 21-річним сином Райдером і 6,5-річною дочкою Роні.

"Таке довге і солодке літо", — підписала вона допис.

Зірка зазнімкувалась у блакитному бікіні та синіх штанях в смужку Фото instagram

Кейт насолодилася напоями у компанії свого первістка, якого народила від ексчоловіка, рок-музиканта Кріса Робінсона

Роні є справжньою маленькою модницею. До речі, вона єдина спільна дитина актриси та її нареченого Денні Фуджикави

Хадсон похвалилася струнким тілом на відпочинку

Зірка екранів продемонструвала свої жіночні вигини в магазині одягу

Дочка знаменитості з милою пов'язкою на волоссі в обіймах подружки

Кейт показала, як розважалася з сином Райдером та його дівчиною (на фото з жовтою хустинкою) у клубі

Акторка похвалилася ніжками та зазнімкувалася на катері

Також вона спробувала різноманітні страви та напої у компанії друзів

Роні подружилася з котиками

Куди ж без малювання на полотні

Хадсон показалася на своїй кухні

І запевнила, що зробила найкращий шоколадний протеїновий коктейль

Зазначимо, у Кейт також є і молодший син, 14-річний Бінгем від британського співака Метта Белламі. І хоча хлопця не було в цій добірці фото, він чимало часу проводить з мамою. А ще акторка любить влаштовувати релакс з коханим і доцею у басейні.

Нещодавно зірка демонструвала звабливі форми у купальниках і тішила цілунками з нареченим Денні на родинному відпочинку. Днями Хадсон показувала розваги на ранчо у компанії мами, 79-річної Голді Хоун і актриси Дакоти Джонсон.