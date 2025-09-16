Світшот з шортиками та міні з джинсовкою: Каменських вигуляла яскраві образи в Нью-Йорку. Фото

Карина Тімкова - 16 вересня, 11:45

38-річна співачка Настя Каменських (NK) на тлі скандалу через виступ у США з російськими піснями поділилася моментами своєї поїздки до Нью-Йорка.

В Instagram виконавиця показалась у ніжному світшоті в готелі, в міні з джинсовкою перед дзеркалом та в шортиках у кав'ярні.

Настя Каменських у світшоті показала ніжки в готелі у Нью-Йорку

Настя зазнімкувалася на тлі ефектного краєвиду

Настя Каменських у шортах блиснула стегнами на дивані в Нью-Йорку

Зірка посвітила ніжками на дивані


Настя Каменських у міні та джинсовці попозувала перед дзеркалом

Каменських сходила на модну примірку у Нью-Йорку

Настя Каменських у шортах і майці попозувала в кафе у Нью-Йорку

У шортиках співачка насолодилася напоєм просто неба

Настя Каменських у стильному луці попозувала в аеропорту
Настя з валізою Louis Vuitton продемонструвала зручний і стильний лук для подорожі літаком
Настя Каменських у стильному луці погуляла Нью-Йорком і наробила фото

Куди ж без прогулянки американськими вуличками

У своєму блозі Настя частенько показується у стильних луках. Нещодавно вона у міні зазнімкувалася на тенісі, попозувала у бузковій шубці та прогулялася в ефектному гранжевому вбранні. А ще зірка хвалилася фігурою в лосинах.

Якось ТаблоID розповів цікаві та неочікувані факти з життя Каменських. До речі, після скандалу через виступ російською бренд Золотий Вік зупинив співпрацю з музиканткою. Настя навіть публічно відреагувала на це.

Читайте також:

"Полюбити спорт і себе в ньому": Каменських показала ефективне і збалансоване тренування для всього тіла. Відео

Потапа не згадала: Каменських в образі пухнастого сердечка поміркувала про любов до себе

Каменських у Маямі заселфилася з Потапом, а він попозував коло океану. Фото

Каменських
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів