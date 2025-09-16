Світшот з шортиками та міні з джинсовкою: Каменських вигуляла яскраві образи в Нью-Йорку. Фото

38-річна співачка Настя Каменських (NK) на тлі скандалу через виступ у США з російськими піснями поділилася моментами своєї поїздки до Нью-Йорка.

В Instagram виконавиця показалась у ніжному світшоті в готелі, в міні з джинсовкою перед дзеркалом та в шортиках у кав'ярні.

Настя зазнімкувалася на тлі ефектного краєвиду

Зірка посвітила ніжками на дивані

Каменських сходила на модну примірку у Нью-Йорку

У шортиках співачка насолодилася напоєм просто неба

Настя з валізою Louis Vuitton продемонструвала зручний і стильний лук для подорожі літаком

Куди ж без прогулянки американськими вуличками

У своєму блозі Настя частенько показується у стильних луках. Нещодавно вона у міні зазнімкувалася на тенісі, попозувала у бузковій шубці та прогулялася в ефектному гранжевому вбранні. А ще зірка хвалилася фігурою в лосинах.

Якось ТаблоID розповів цікаві та неочікувані факти з життя Каменських. До речі, після скандалу через виступ російською бренд Золотий Вік зупинив співпрацю з музиканткою. Настя навіть публічно відреагувала на це.