Дженніфер Лопес у ретрообразі блондинки сплутали з Гвен Стефані. Фото

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес неабияк здивувала шанувальників новим образом, в якому була схожа на свою колегу Гвен Стефані.

В Instagram 56-річна Джей Ло показалася з блондинистою перукою, незвичним для себе макіяжем і червоною помадою на зйомках свого нового фільму "Поцілунок Жінки-павука".

"Втілити роль Аврори було схоже на танець у золоту добу кіно… з усім блиском, гламуром та купою танців. Повернення у часі ще ніколи не було таким веселим", — написала вона про свою нову роль.

Актриса у халатику попозувала перед дзеркалом у гримерці

З рожевою пов'язкою на голові Лопес показалась у ванні в ролі своєї нової персонажки на знімальному майданчику

"Я подумала, що це Гвен Стефані", "Гвен Стефані, це ти?", — здивувалися коментатори.

А це Гвен. Помітили схожість? Фото instagram

В такому ракурсі Лопес і правда нагадує Стефані

Останнім часом Джей Ло у своєму стилі вдало поєднує епатаж і ніжність. Тільки нещодавно вона показалась у казковій сукні з квітами та блиснула формами у чорній сітці. Також вона хвалилася тілом у латексі та демонструвала декольте в оксамитовому образі.