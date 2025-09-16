Дженніфер Лопес у ретрообразі блондинки сплутали з Гвен Стефані. Фото

Карина Тімкова - 16 вересня, 14:30

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес неабияк здивувала шанувальників новим образом, в якому була схожа на свою колегу Гвен Стефані.

В Instagram 56-річна Джей Ло показалася з блондинистою перукою, незвичним для себе макіяжем і червоною помадою на зйомках свого нового фільму "Поцілунок Жінки-павука".

"Втілити роль Аврори було схоже на танець у золоту добу кіно… з усім блиском, гламуром та купою танців. Повернення у часі ще ніколи не було таким веселим", — написала вона про свою нову роль.

Дженніфер Лопес показалася блондинкою та нагадала Гвен Стефані

Актриса у халатику попозувала перед дзеркалом у гримерці


Дженніфер Лопес полежала в ванні в незвичному образі

З рожевою пов'язкою на голові Лопес показалась у ванні в ролі своєї нової персонажки на знімальному майданчику

"Я подумала, що це Гвен Стефані", "Гвен Стефані, це ти?", — здивувалися коментатори.

Дженніфер Лопес в незвичному образі порівняли з Гвен Стефані

А це Гвен. Помітили схожість?

Фото instagram
Дженніфер Лопес попозувала в образі, який дуже нагадав Гвен Стефані

В такому ракурсі Лопес і правда нагадує Стефані

Останнім часом Джей Ло у своєму стилі вдало поєднує епатаж і ніжність. Тільки нещодавно вона показалась у казковій сукні з квітами та блиснула формами у чорній сітці. Також вона хвалилася тілом у латексі та демонструвала декольте в оксамитовому образі.

