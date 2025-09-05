Лопес у напівпрозорій сукні з квітами блиснула глибоким декольте на модному заході. Фото

Карина Тімкова - 5 вересня, 13:30

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відвідала гала-вечерю YES Scholars у Лос-Анджелесі.

Для заходу 56-річна знаменитість вбралася в ефектну максісукню з шифону і глибоким декольте. На напівпрозорій тканині були зображені різноманітні квіти, а в руці вона тримала кремовий клатч.

Співачка частенько тішить фанів своїми модними виходами та спокусливими фото. Нещодавно вона показувалась у персиковому шовку та шубі та дивилася виставку на Бродвеї в оксамитовому образі з декольте. А ще Дженніфер хвалилася тілом у латексному луці та показувала стегна у прозорій сітці.

Нагадаємо, Лопес є мамою двох близнюків, 17-річних Макса й Еммі, з якими інколи показується на публіці. Також знаменитість чесно розповідала, яку обіцянку дала спадкоємцям під час свого важкого періоду через розлучення з ексчоловіком, актором Беном Аффлеком.

