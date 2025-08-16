55-річна Лопес у сукні-сітці та спідньому посвітила пишним бюстом і стегнами на глянцевих фото

Карина Тімкова - 16 серпня, 11:01

55-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес стала головною героїнею нового випуску американського журналу Out.

У своєму Instagram знаменитість поділилася спокусливим аутфітом, в якому позувала перед фотографом, а саме в чорній сукні-сітці Dolce & Gabbana, вдягнутій поверх спіднього в тон.

"Рано чи пізно…", — заінтригувала вона підписом до фото.

Дженніфер Лопес похвалилася апетитним бюстом у сексі сукні

Зірка засвітила пишний бюст

Усі фото johnrussophoto

Дженніфер Лопес засвітила ласі форми у самій сітці

Лопес поспокушала шанувальників своїми формами

Дженніфер Лопес посвітила спіднім через сукню-сітку

Актриса похвалилася тоненькою талією

Дженніфер Лопес у прозорому луці попозувала біля відомого актора

А ще Дженніфер попозувала у мереживному комплекті поруч з американським кіноактором і колегою Тонатіу Елісарраразом

Дженніфер Лопес у мінісукні засвітила стегна біля актора для фото

Звичайно, артистка не могла не показати стегна у мінісукні

Не секрет, що Дженніфер є справжньою любителькою моди. Недавно вона демонструвала шоколадний костюм у Дубаї та сексі комбінезон з паєтками. Також вона з глибоким декольте засвітилася на Бродвеї та в персиковому шовку прогулялася Нью-Йорком. Днями авторка хітів показала сідниці у самому бікіні.

Нагадаємо, Лопес є мамою 17-річних близнюків Макса й Еммі. На початку цього року вона завершила розлучення з ексчоловіком, актором Беном Аффлеком. А весною її помітили за романтичним спілкуванням з іншою кінозіркою.

Лопес
