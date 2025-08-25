Лопес у кремовому світшоті та білих джинсах покаталася на велосипеді зі своєю 17-річною дитиною. Фото

56-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася моментами літнього відпочинку в Хемптонсі.

В Instagram зірка опублікувала фото, на яких показалась у кремовому світшоті на флісі з сорочкою під низом та білих джинсах. На знімках Джей Ло позувала на милому велосипеді м'ятного кольору.

Співачка у ніжному образі зазнімкувалася на ґанку Фото instagram

Аутфіт нагадував естетику old money

Цікаво, знаменитість часто катається на велосипедах?

Лопес виглядала щасливою поруч зі своєю 17-річною дитиною Еммі, яка вже давно визначила себе як небінарну особу

Нещодавно Дженніфер посвітила спіднім через сітку на сторінках глянцю та показала спокусливий бюст на Бродвеї. А ще вона ділилася гарячими фото у купальнику та з'являлась у персиковому образі з шубою.

Як відомо, в Еммі є брат-близнюк Макс. З ними зіркова матуся обожнює весело проводити час. Також вона розповідала, яку обіцянку дала спадкоємцям та як вони підтримували її під час розлучення з актором Беном Аффлеком.