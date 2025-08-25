Лопес у кремовому світшоті та білих джинсах покаталася на велосипеді зі своєю 17-річною дитиною. Фото

Карина Тімкова - 25 серпня, 12:30

56-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася моментами літнього відпочинку в Хемптонсі.

В Instagram зірка опублікувала фото, на яких показалась у кремовому світшоті на флісі з сорочкою під низом та білих джинсах. На знімках Джей Ло позувала на милому велосипеді м'ятного кольору.

Дженніфер Лопес у стильному аутфіті попозувала біля велосипеда

Співачка у ніжному образі зазнімкувалася на ґанку

Фото instagram
Дженніфер Лопес у білих штанях і кремовій кофтині ефектно попозувала на велосипеді

Аутфіт нагадував естетику old money


Дженніфер Лопес в стилі old money знялася на велосипеді

Цікаво, знаменитість часто катається на велосипедах?

Дженніфер Лопес у машині зазнімкувався зі своєю дитиною

Лопес виглядала щасливою поруч зі своєю 17-річною дитиною Еммі, яка вже давно визначила себе як небінарну особу

Нещодавно Дженніфер посвітила спіднім через сітку на сторінках глянцю та показала спокусливий бюст на Бродвеї. А ще вона ділилася гарячими фото у купальнику та з'являлась у персиковому образі з шубою.

Як відомо, в Еммі є брат-близнюк Макс. З ними зіркова матуся обожнює весело проводити час. Також вона розповідала, яку обіцянку дала спадкоємцям та як вони підтримували її під час розлучення з актором Беном Аффлеком.

