Лопес у кремовому світшоті та білих джинсах покаталася на велосипеді зі своєю 17-річною дитиною. Фото
56-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася моментами літнього відпочинку в Хемптонсі.
В Instagram зірка опублікувала фото, на яких показалась у кремовому світшоті на флісі з сорочкою під низом та білих джинсах. На знімках Джей Ло позувала на милому велосипеді м'ятного кольору.
Нещодавно Дженніфер посвітила спіднім через сітку на сторінках глянцю та показала спокусливий бюст на Бродвеї. А ще вона ділилася гарячими фото у купальнику та з'являлась у персиковому образі з шубою.
Як відомо, в Еммі є брат-близнюк Макс. З ними зіркова матуся обожнює весело проводити час. Також вона розповідала, яку обіцянку дала спадкоємцям та як вони підтримували її під час розлучення з актором Беном Аффлеком.
