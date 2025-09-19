"Ніби мені знову 14": Осадча з хвилястим волоссям і білим котом згадала модельне минуле на тлі моря. Фото

42-річна телеведуча Катерина Осадча поповнила свій Instagram атмосферними знімками і поділилася особливими спогадами.

На нових фото знаменитість постала на пляжі біля води у білій сорочці з-під смокінга і чорних штанях. Зверху вона накинула пальто в тон, а волосся залишила розпущеними з легкими хвилями.

"Море. Катя. Кіт. Запам'ятаю себе такою, ніби мені знову 14, я в Токіо знімаюсь для японського видання Spur і гадки не маю, яке цікаве і буремне життя на мене чекає. Keep going", — написала Осадча.

Катерина Осадча у сорочці наробила ефектних фото на пляжі

Ведуча ефектно попозувала біля водойми

Фото badgalelai

Катерина Осадча у пальто і сорочці наробила фото біля води

Такі світлини ніби зроблені на вінтажний фотоапарат

Катерина Осадча з котиком на руках знялася на пляжі

Котик також приєднався до зйомки

Катерина Осадча у сорочці та пальто наробила фото у воді

Зірка не боїться зайти у воду для вдалих кадрів

Катерина Осадча у сорочці та пальто знялася біля води

Осадча частенько ділиться з фанами ефектними фотосесіями

Катерина Осадча з мокрим волоссям і в пальто попозувала на пляжі

Який магнетичний погляд

Катерина Осадча наробила ефектних фото на пляжі

Немов кадр з фільму

Нещодавно Катя у бірюзовій сукні з блискітками поміркувала про свій вік, в яскравому топі попозувала в Барселоні та в спідниці з розрізом знялася на стільці. А недавно вона похвалилася своєю стильною гардеробною.

Як відомо, зі своїм чоловіком, ведучим Юрієм Горбуновим Осадча виховує двох синів: 3,5-річного Данила і 8-річного Івана. А від попереднього шлюбу у неї є 22-річний Ілля.

