POSITIFF з дружиною і 4-місячною дочкою помилувався сакурами на сонячній прогулянці. Фото
Співак Олексій Завгородній (POSITIFF) поділився з підписниками прогулянкою з дружиною, танцівницею Юлією Сахневич та їхньою 4-місячною донечкою Марією.
Сім'я відправилася до Національного ботанічного саду, щоб помилуватися сакурами. У світлих кежуальних луках зіркові батьки весело пофотографувалися, поки їхній первісток роздивлявся усі красоти з візочка.
"Чудовий день під сонцем з нашою маленькою квіточкою", — написав артист.
Як відомо, Марійка народилася наприкінці минулого року, але оголосили про це лише в січні 2025-го. Свої стосунки подружжя намагається оберігати від публічності. Навіть про своє весілля вони розповіли не одразу.
Останнім часом POSITIFF і Юлія частенько показуються з донечкою на прогулянках. А ще батьки люблять ділитися побутом з дитиною та влаштовувати їй милі зйомки.
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