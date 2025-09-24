"Працює краще за антиейдж": Саліванчук у шортиках і чоботях посвітила ногами та розповіла, як залишатися молодою. Фото
40-річна акторка Анна Саліванчук поділилася своїми думками щодо жіночого щастя та розкрила секрети дієвого збереження молодості.
Свою публікацію вона доповнила ефектною зйомкою у коричневих шортиках, білій сорочці в смужку та замшевих ботфортах. Образ зірка завершила капелюшком і сумочкою темних кольорів.
"Жінка, яка живе в задоволенні, — завжди молодша. І ось, чому це працює краще за антиейдж процедури. Поки один витрачається на креми і уколи, борючися зі стресом і втомою, вона вкладається у свої емоції. І її секрет не в генах, а в гормонах щастя, які є найпотужнішим еліксиром молодості", — написала вона.
"Вона не чекає "особливого приводу", вона створює його сама: пробує нове хобі, їде в спонтанну подорож, на незнайому виставку. Дофамін, який виділяється при новинці. Це гормон інтересу до життя, а інтерес — найкраща профілактика старіння душі тіла", — розповіла зірка.
"Вона оточує себе тими, з ким можна сміятися до сліз, про важливе, разом. Обійми, щирі розмови та почуття приналежності запускають вироблення окситоцину — гормону любові й довіри. Він знижує тривожність і дає відчуття безпеки, у якому розквітає жіночність", — зазначила акторка.
"Вона займається тим, що приносить їй почуття значущості та самоповагу. Будує кар'єру, допомагає іншим, щось своїми руками. Серотонін дає внутрішню впевненість, яка розгладжує зморшки занепокоєння краще за будь-який ботокс. Вона не мучає себе у спортзалі з ненависті до тіла. А ще Вона багато сміється…", — поділилася Аня.
"Її краса не заморожена, а жива. Вона не бореться зі старінням. Вона просто живе так яскраво, що вік стає просто цифрою та інвестує не лише у банк, а й у банк щасливих емоцій. Ваша молодість у ваших руках… у ваших гормонах та виборі на користь радості", — завершила вона.
