"Працює краще за антиейдж": Саліванчук у шортиках і чоботях посвітила ногами та розповіла, як залишатися молодою. Фото

40-річна акторка Анна Саліванчук поділилася своїми думками щодо жіночого щастя та розкрила секрети дієвого збереження молодості.

Свою публікацію вона доповнила ефектною зйомкою у коричневих шортиках, білій сорочці в смужку та замшевих ботфортах. Образ зірка завершила капелюшком і сумочкою темних кольорів.

"Жінка, яка живе в задоволенні, — завжди молодша. І ось, чому це працює краще за антиейдж процедури. Поки один витрачається на креми і уколи, борючися зі стресом і втомою, вона вкладається у свої емоції. І її секрет не в генах, а в гормонах щастя, які є найпотужнішим еліксиром молодості", — написала вона.

Анна грайливо блиснула стегнами на стільчику Фото suprun_photo

"Вона не чекає "особливого приводу", вона створює його сама: пробує нове хобі, їде в спонтанну подорож, на незнайому виставку. Дофамін, який виділяється при новинці. Це гормон інтересу до життя, а інтерес — найкраща профілактика старіння душі тіла", — розповіла зірка.

Радісна знаменитість повчила підписниць, як зберегти свою молодість

"Вона оточує себе тими, з ким можна сміятися до сліз, про важливе, разом. Обійми, щирі розмови та почуття приналежності запускають вироблення окситоцину — гормону любові й довіри. Він знижує тривожність і дає відчуття безпеки, у якому розквітає жіночність", — зазначила акторка.

Такій розтяжці можна лише позаздрити

"Вона займається тим, що приносить їй почуття значущості та самоповагу. Будує кар'єру, допомагає іншим, щось своїми руками. Серотонін дає внутрішню впевненість, яка розгладжує зморшки занепокоєння краще за будь-який ботокс. Вона не мучає себе у спортзалі з ненависті до тіла. А ще Вона багато сміється…", — поділилася Аня.

Саліванчук спокусливо попозувала біля стільчика

"Її краса не заморожена, а жива. Вона не бореться зі старінням. Вона просто живе так яскраво, що вік стає просто цифрою та інвестує не лише у банк, а й у банк щасливих емоцій. Ваша молодість у ваших руках… у ваших гормонах та виборі на користь радості", — завершила вона.

Актриса похвалилася своєю стрункістю після схуднення на 8 кілограмів

Зірка закликала фанів звернути увагу на її поради для жінок

"Постійний стрес — це високий рівень кортизолу, це означає руйнування колагену, тьмяна шкіра, зайва вага та запалення. Жінка, яка вміє отримувати задоволення, усвідомлено знижує рівень стресу. Вона відпочиває, каже "ні" тому, що її виснажує і обирає світ замість драми"

Нагадаємо, Анна частенько влаштовує ефектні зйомки, якими ділиться з фанами. Недавно вона позувала у спідньому на даху та з глибоким декольте наробила гарячих фото на природі. Також акторка знялася в шкіряних луках і зеленому грайливому міні.

Нагадаємо, Саліванчук є мамою 9-річного Гліба, якого брала з собою підкорювати Говерлу, та 5-річного Нікіти, якого з родиною мило вітала зі святом. А якось ТаблоID ділився цікавими фактами з життєпису зірки.