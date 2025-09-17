Саша Бо зазнімкувала 1,5-річну дочку на плечах татка та привітала її з особливим днем. Фото

Карина Тімкова - 17 вересня, 15:15
Саша Бо привітала дочку з днем янгола милими фото з татом і квітами

Саша Бо показала 1,5-річну дочку в рожевому образі на плечах у тата і з букетами квітів

Фото instagram

30-річна блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) 17 вересня ніжно привітала свою 1,5-річну доньку Віру з Днем янгола.

В Instagram знаменитість опублікувала фото з дівчинкою, на яких вона милувалася букетами квітів, а також позувала на плечах у свого тата, стоматолога Платона Тарнавського.

"З Днем ангела, Вірусі, Надійки, Любочки і Софійки", — привітала Саша підписниць.


Саша Бо замилувала фото чоловіка, який тримає їхню дочку на плечах

Крихітка весело всміхалася, поки татко тримав її

Фото Instagram
Саша Бо показала дочку з двома хвостиками на руках у тата

Віра похвалилася милою зачіскою

Саша Бо замилувала подарунком для дочки на день ангела

Дочка блогерки отримала букетик в особливий день

Саша Бо замилувала фото маленької дочки з трояндами

Цікаво, чи сподобався їй аромат троянд?

Саша Бо привітала свою 1-річну дочку з днем ангела

Для другого святкового букета зіркова матуся обрала білі гортензії

Саша Бо показала дочку у рожевому луці з квітами у святковий день

Третя дитина Саші у рожевому костюмчику попозувала на дивані

Саша Бо зняла дочку у рожевому костюмі та з букетом гортензій

"Таткова доця", — пишуть в коментарях

Саша Бо зазнімкувала чоловіка з їхньою дочкою у рожевому на плечах

Вірі, напевно, було весело почуватися такою високою

Саша Бо насмішила, як лоскотала дочку на плечах у тата
Матуся викликала сміх у дівчинки лоскотанням
Саша Бо пофотографувала дочку на плечах тата у святковий день

Схоже, Віра весело провела час

До речі, восени крихітка вже позувала для фото з квітами, тоді це був бузок. А ще вона з'являється у маминому блозі в милих луках та в різних цікавих образах.

Як відомо, Саша також виховує двох синів, Данила і Євгена від ексчоловіка, блогера Ігоря Пустовіта. Нещодавно молодшого хлопчика родина тепло вітала з 7-річчям, а ось первісток зірки цього року пішов до четверного класу. Разом з чоловіком та дітьми у вишитих образах блогерка показувалася на шкільній лінійці.

Читайте також:

Саша Бо на святкуванні свого ювілею замилувала обіймами і сміхом із чоловіком. Фото

"Третій день не розчісуюсь": Саша Бо здивувала новою зачіскою та луком в стилі 90-х. Фото

"Більше, ніж чоловік": Саша Бо ніжно привітала коханого з 30-річчям та показала його у своїх обіймах

діти зірок Саша БО
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів