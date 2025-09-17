Саша Бо зазнімкувала 1,5-річну дочку на плечах татка та привітала її з особливим днем. Фото

Саша Бо показала 1,5-річну дочку в рожевому образі на плечах у тата і з букетами квітів Фото instagram

30-річна блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) 17 вересня ніжно привітала свою 1,5-річну доньку Віру з Днем янгола.

В Instagram знаменитість опублікувала фото з дівчинкою, на яких вона милувалася букетами квітів, а також позувала на плечах у свого тата, стоматолога Платона Тарнавського.

"З Днем ангела, Вірусі, Надійки, Любочки і Софійки", — привітала Саша підписниць.

Крихітка весело всміхалася, поки татко тримав її Фото Instagram

Віра похвалилася милою зачіскою

Дочка блогерки отримала букетик в особливий день

Цікаво, чи сподобався їй аромат троянд?

Для другого святкового букета зіркова матуся обрала білі гортензії

Третя дитина Саші у рожевому костюмчику попозувала на дивані

"Таткова доця", — пишуть в коментарях

Вірі, напевно, було весело почуватися такою високою

Матуся викликала сміх у дівчинки лоскотанням

Схоже, Віра весело провела час

До речі, восени крихітка вже позувала для фото з квітами, тоді це був бузок. А ще вона з'являється у маминому блозі в милих луках та в різних цікавих образах.

Як відомо, Саша також виховує двох синів, Данила і Євгена від ексчоловіка, блогера Ігоря Пустовіта. Нещодавно молодшого хлопчика родина тепло вітала з 7-річчям, а ось первісток зірки цього року пішов до четверного класу. Разом з чоловіком та дітьми у вишитих образах блогерка показувалася на шкільній лінійці.