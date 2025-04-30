Син Бекхемів із дружиною показали цілунки та пристрасть на дивані в Лондоні. Фото

Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна модель та акторка Нікола Пельтц наробили нових пристрасних фото у Лондоні.

У своїх Instagram закохані показалися на білому дивані. Нікола у джинсах і шкірянці лежала на своєму чоловіку, який позував у білій кофтині й чорних спортивках.

Подружжя весело посміхалося та бавилося перед камерою. Бруклін також поділився солодкими поцілунками з коханою.

Свої аутфіти парочка доповнила бейсболками Фото Instagram

Реклама:

Син Бекхема поніжився в обіймах коханої

Закохані подуркували під час зйомки

"Лондонське кохання", - підписали вони публікацію

Днями Нікола і Бруклін захопили спокусливою фотосесією на байку

Подружжя у шлюбі вже три роки

Так, вони постійно цілуються

Останнім часом Нікола й Бруклін перестали відвідувати сімейні вечірки Бекхемів. У мережі кажуть, що причиною цьому стала сварка між старшими нащадками зіркового подружжя. А все тому, що Ромео Бекхем почав зустрічатися з колишньою Брукліна.

Нагадаємо, Пельтц у компанії чоловіка відвідувала модні покази та стильні вечірки в парних луках. Також закохані влаштовували казкове побачення біля води і тішили підписників кумедними домашніми розвагами. А раніше цього місяця вони мило звертались один до одного з нагоди річниці.