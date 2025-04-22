"Моя принцеса-пасажирка": син Бекхемів влаштував пристрасну зйомку з дружиною на байку. Фото

Карина Тімкова - 22 квітня, 14:45

Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна модель та акторка Нікола Пельтц, які нещодавно відсвяткували річницю шлюбу, захопили новою пристрасною зйомкою.

У своєму Instagram парочка показалася на червоному байку на паркінгу. Бруклін наробив чимало фото своєї коханої, яка ефектно вигиналася на транспорті.

На інших кадрах Бекхем був водієм, а Пельтц трималася за нього ззаду.

Син Бекхемів показав дружину у шкірі на байку

Нікола у шкіряній курточці уявила себе на перегонах

Фото Instagram

"Моя принцеса-пасажирка", — написав під фото син футболіста.

Син Бекхемів покатав дружину на байку

Чоловік і дружина попритулялися один до одного на байку

Бруклін Бекхем показав гарячі фото дружини

Модель вміє спокушати своїми зйомками

Бруклін Бекхем з дружиною ефектно попозували на паркінгу

Також закохані не забули про безпеку та вдягнули захисні шоломи

Син Бекхемів показав дружину на байку

Син Девіда помилувався своєю обраницею

Нещодавно Вікторія Бекхем святкувала своє 51-річчя. Нікола й Бруклін не були присутні на вечірці його мами. Ходять чутки, що первісток футболіста посварився зі своїм братом Ромео, оскільки той почав зустрічатися з його колишньою.

Нагадаємо, Бекхем і Пельтц полюбляють з'являтися на модних вечірках і фешн-показах в схожих аутфітах. А ще закохані ділилися своїм романтичним побаченням біля води і кумедними розвагами вдома.

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