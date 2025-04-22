"Моя принцеса-пасажирка": син Бекхемів влаштував пристрасну зйомку з дружиною на байку. Фото
Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна модель та акторка Нікола Пельтц, які нещодавно відсвяткували річницю шлюбу, захопили новою пристрасною зйомкою.
У своєму Instagram парочка показалася на червоному байку на паркінгу. Бруклін наробив чимало фото своєї коханої, яка ефектно вигиналася на транспорті.
На інших кадрах Бекхем був водієм, а Пельтц трималася за нього ззаду.
"Моя принцеса-пасажирка", — написав під фото син футболіста.
Нещодавно Вікторія Бекхем святкувала своє 51-річчя. Нікола й Бруклін не були присутні на вечірці його мами. Ходять чутки, що первісток футболіста посварився зі своїм братом Ромео, оскільки той почав зустрічатися з його колишньою.
Нагадаємо, Бекхем і Пельтц полюбляють з'являтися на модних вечірках і фешн-показах в схожих аутфітах. А ще закохані ділилися своїм романтичним побаченням біля води і кумедними розвагами вдома.