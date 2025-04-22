"Моя принцеса-пасажирка": син Бекхемів влаштував пристрасну зйомку з дружиною на байку. Фото

Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна модель та акторка Нікола Пельтц, які нещодавно відсвяткували річницю шлюбу, захопили новою пристрасною зйомкою.

У своєму Instagram парочка показалася на червоному байку на паркінгу. Бруклін наробив чимало фото своєї коханої, яка ефектно вигиналася на транспорті.

На інших кадрах Бекхем був водієм, а Пельтц трималася за нього ззаду.

Нікола у шкіряній курточці уявила себе на перегонах Фото Instagram

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"Моя принцеса-пасажирка", — написав під фото син футболіста.

Чоловік і дружина попритулялися один до одного на байку

Модель вміє спокушати своїми зйомками

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Син Девіда помилувався своєю обраницею

Нещодавно Вікторія Бекхем святкувала своє 51-річчя. Нікола й Бруклін не були присутні на вечірці його мами. Ходять чутки, що первісток футболіста посварився зі своїм братом Ромео, оскільки той почав зустрічатися з його колишньою.

Нагадаємо, Бекхем і Пельтц полюбляють з'являтися на модних вечірках і фешн-показах в схожих аутфітах. А ще закохані ділилися своїм романтичним побаченням біля води і кумедними розвагами вдома.