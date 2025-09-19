Патрік Шварценеггер святкує 32-річчя: родина замилувала спільними фото та привітаннями

Карина Тімкова - 19 вересня, 12:45

Американський актор Патрік Шварценеггер, син 78-річної кінозірки та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, відзначив своє 32-річчя.

У святковий день іменинника привітали його найближчі люди. Його старша сестра Кетрін Шварценеггер опублікувала зворушливий допис з їхніми спільними фото, а також показала нещодавнє весілля Патріка з моделлю Еббі Чемпіон.

"З днем ​​народження, милий брате! Який неймовірний рік! Мені подобається дивитися на все, що ти створюєш. Найкращий дядько, брат, друг, син, а тепер і чоловік. З днем ​​народження тебе", — написала вона.

Дочка Шварценеггера у жовтій сукні показала весілля свого брата

Щасливий наречений поруч зі своїми сестрами, Крістіною та Кетрін 

Фото instagram

Дочка Шварценеггера привітала брата з 32-річчя архівними фото

А так вони виглядали багато років тому

Дочка Шварценеггера показала своїх братів і чоловіка у святковий день

Патрік зі своїм братом Крістофером та зятем, актором Крісом Преттом

Дочка Шварценеггера привітала брата з 32-річчям милим фото з його племінницею

Первісток Шварценеггера замилувала фото брата зі своєю донечкою

Дочка Шварценеггера показала свого брата з його дружиною на милому фото

А ось і молодята

Дочка Шварценеггера показала, як її брат обіймає маму для фото

На цьому фото актор позував зі своєю мамою, Марією Шрайвер

Син Шварценеггер відсвяткував своє 32-річчя і отримав привітання від дружини

До речі, чоловік Кетрін, Кріс Претт теж написав святковий пост: "З днем народження, брате! Не можу не пишатися тим, що називаю тебе родиною. Благословінь тобі"

До привітань також приєдналася новоспечна дружина Патріка, 28-річна модель Еббі Чемпіон:

"З днем народження, Патрік! Мій милий, красивий, працьовитий чоловік. Я люблю тебе!"

Син Шварценеггера на своє 32-річчя показався в обіймах дружини

Невістка Арнольда замилувала обіймами з коханим

Фото instagram
Син Шварценеггера з дружиною влаштувала веселу вечірку з нагоди весілля

Схоже, на їхньому весіллі було дуже весело

Син Шварценеггера романтично попозував з коханою на їхньому весіллі

Який ніжний цілунок

Звичайно, мама іменинника, колишня дружина Шварценеггера, Марія Шрайвер не могла пропустити такий важливий день. Вона підготувала чималу добірку дитячих спогадів з сином та мило до нього звернулася:

"Це твій перший день народження як одруженого чоловіка! В яку ж нову еру ти вступаєш. Еру, сповнену кохання, пригод, друзів, чудової роботи, сім'ї та Бога. Нехай цей новий рік твого життя продовжуватиме благословляти тебе. Для мене велика честь бути твоєю мамою".

Ексдружина Шварценеггера привітала їхнього сина спільним фото

Мама Патріка знайшла їхнє спільне з Арнольдом фото

Ексдружина Шварценеггера показала миле фото з малим сином на його 32-річчя

Хлопчик з малечку брав участь у фотосесіях

"Я щиро тебе люблю і дуже вдячна тобі за те, що ти завжди приймаєш мене, запрошуєш мене і ділишся зі мною своїм життям. Ти люблячий, турботливий, добрий, веселий, кумедний, розумний і справжній бешкетник. Я не можу дочекатися, щоб побачити, яким буде твій рік! Я завжди поруч, вболіваю за тебе, підтримую тебе, люблю тебе! З днем ​​народження! З любов'ю, мама".

Ексдружина Шварценеггера замилувала архівним фото з сином на його 32-річчя

Малий Патрік у родинному колі показався на святкуванні

Ексдружина Шварценеггера показалася в обіймах їхнього сина

Марія притулилася до сина для фото

Ексдружина Шварценеггера привітала сина з 32-річчям сімейними фото

Родина іменинника приходила підтримати його на зйомках серіалу

Нагадаємо, з Марією Арнольд розлучився після багаторічного шлюбу через його зраду з хатньою робітницею і появою позашлюбного сина. До речі, діти Шварценеггера часто підтримують його на хідниках.

А щодо самого Патріка, то він активно розвиває свою акторську кар'єру. Нещодавно він також позував з коханою у купальниках на відпочинку та у спідньому знявся з нею в інтимній фотосесії.

