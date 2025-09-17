Дочка Шварценеггера у квітковій сукні показала, як з родиною гуляла весілля свого брата. Фото

Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, письменниця Кетрін Шварценеггер потішила підписників сімейним контентом.

У новій публікації в Instagram вона показала милі моменти зі своїм чоловіком, кінозіркою Крісом Преттом та їхніми донечками. А ще вона поділилася раніше небаченими фото з весілля її молодшого брата, актора Патріка Шварценеггера та його коханої, моделі Еббі Чемпіон.

"Солодкі моменти", — написала вона.

Дочка Шварценеггера у ніжному луці разом з родиною привітала брата з весіллям

Сестри та брат нареченого (у блакитному) прийшли підтримати його в особливий день. Крістіна, Кетрін та Крістофер в ніжних луках попозували просто неба

Фото instagram

Дочка Шварценеггера замилувала ніжними луками його онучок на весілля свого брата

Онучки Арнольда, 5-річна Лайла і 3-річна Елоїза у милих сукнях та з косичками теж показалися на весіллі дядька

Дочки Шварценеггера у квіткових сукнях пообіймалися на весіллі брата

Сестри пораділи за Патріка на його весіллі

Дочка Шварценеггера показала брата і чоловіка на смішному фото з весілля

Крістофер та Кріс наробили кумедних фото

Дочка Шварценеггера зазнімкувала свого чоловіка на байку

Кетрін показала свого коханого на байку

Дочка Шварценеггера з чоловіком показалася з їхнім сином на руках

Дочка Шварценеггера з чоловіком та їхнім маленьким синочком Фордом Фіцджеральдом, якому в листопаді буде один рік

До речі, нещодавно Кетрін та Кріс ніжно вітали страшу донечку зі святом і навіть влаштовували милу вечірку на її честь. А ще матуся обожнює показувати теплі фото з дітками та організовувати їм розваги на природі.

Родина також любить збиратися на хідниках, щоб підтримувати Арнольда. А новоспечений чоловік, Патрік ще до одруження тішив пікантним контентом з коханою та позував з нею у спідньому для глянцю.

