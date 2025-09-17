Дочка Шварценеггера у квітковій сукні показала, як з родиною гуляла весілля свого брата. Фото
Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, письменниця Кетрін Шварценеггер потішила підписників сімейним контентом.
У новій публікації в Instagram вона показала милі моменти зі своїм чоловіком, кінозіркою Крісом Преттом та їхніми донечками. А ще вона поділилася раніше небаченими фото з весілля її молодшого брата, актора Патріка Шварценеггера та його коханої, моделі Еббі Чемпіон.
"Солодкі моменти", — написала вона.
До речі, нещодавно Кетрін та Кріс ніжно вітали страшу донечку зі святом і навіть влаштовували милу вечірку на її честь. А ще матуся обожнює показувати теплі фото з дітками та організовувати їм розваги на природі.
Родина також любить збиратися на хідниках, щоб підтримувати Арнольда. А новоспечений чоловік, Патрік ще до одруження тішив пікантним контентом з коханою та позував з нею у спідньому для глянцю.