Тата залишили вдома: Татарінцева у бікіні та з дочкою на руках показалася на відпочинку в Туреччині. Фото

Карина Тімкова - 17 вересня, 13:15

35-річна гімнастка Наталія Татарінцева потішила підписників теплими фото зі своїм чоловіком, хореографом Євгеном Котом та їхньою 1-річною донечкою Лелею.

У своєму Instagram зірка розповіла, що разом з крихіткою поїхала відпочивати до Туреччини, а її коханий залишився вдома. У новій публікації Наталія показала чимало знімків у бікіні та милі моменти з Лелею у поїздці.

Наталія Татарінцева і Євген Кот показали миле фото з маленькою дочкою

Родина зазнімкувалася разом на прощання

Фото instagram
Наталія Татарінцева зазнімкувалася з дочкою на руках в поїздці

Дорога була довгою, але Леля, за словами своєї мами, поводилася добре


Наталія Татарінцева у бікіні похвалилася фігуркою перед дзеркалом

Татарінцева блиснула підтягнутим тілом у зеленому купальнику

Наталія Татарінцева у червоному бікіні похвалилася тілом з дочкою на руках

Дівчинка насолодилася своєю першою поїздкою до Туреччини

Наталія Татарінцева у шортиках позаймалася пілатесом в Туреччині

Гімнастка не забуває про тренування і пілатес навіть на відпочинку

Наталія Татарінцева замилувала фото дочки у милому луці в Туреччині

Леля погрілася під сонечком у милому образі

Наталія Татарінцева у бікіні показалася в морі разом з доцею

Наталія поплавала в морі з усміхненою донечкою на руках

Наталія Татарінцева замилувала, як її дочка їла ягоди на турецькому пляжі

Куди ж без перекусу на пляжі

Наталія Татарінцева поцілувала Євгена Кота на прощання перед відпусткою

Євген показав кумедну реакцію, коли відправляв своїх дівчаток до Туреччини

Євген Кот засвітив накачаний торс перед дзеркалом

Тим часом хореограф насолоджується "холостяцькими ранками" і працює над своєю формою у спортзалі

Фото instagram

Подружжя частенько показує у мережі милі світлини з доцею та тішить митями свого батьківства. Також батьки влаштовують елегантні фотосесії з Лелею та організовують для неї веселі святкування з декораціями.

А у своєму блозі Наталія показує цікаві та корисні тренування, якими сама активно займається, аби мати струнку фігуру. Також вона давала поради жінками після 35.

Читайте також:

"Солоденька круасаночка": Кот і Татарінцева на 8 місяців доньки замилували її фото з випічкою та квітами

"Серце нашої родини": Татарінцева в день народження Кота замилувала його розвагами з 10-місячною дочкою. Відео

Кот і Татарінцева похрестили дочку в її перший день народження. Фото

купальники діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів