Тата залишили вдома: Татарінцева у бікіні та з дочкою на руках показалася на відпочинку в Туреччині. Фото

35-річна гімнастка Наталія Татарінцева потішила підписників теплими фото зі своїм чоловіком, хореографом Євгеном Котом та їхньою 1-річною донечкою Лелею.

У своєму Instagram зірка розповіла, що разом з крихіткою поїхала відпочивати до Туреччини, а її коханий залишився вдома. У новій публікації Наталія показала чимало знімків у бікіні та милі моменти з Лелею у поїздці.

Родина зазнімкувалася разом на прощання Фото instagram

Дорога була довгою, але Леля, за словами своєї мами, поводилася добре

Татарінцева блиснула підтягнутим тілом у зеленому купальнику

Дівчинка насолодилася своєю першою поїздкою до Туреччини

Гімнастка не забуває про тренування і пілатес навіть на відпочинку

Леля погрілася під сонечком у милому образі

Наталія поплавала в морі з усміхненою донечкою на руках

Куди ж без перекусу на пляжі

Євген показав кумедну реакцію, коли відправляв своїх дівчаток до Туреччини

Тим часом хореограф насолоджується "холостяцькими ранками" і працює над своєю формою у спортзалі Фото instagram

Подружжя частенько показує у мережі милі світлини з доцею та тішить митями свого батьківства. Також батьки влаштовують елегантні фотосесії з Лелею та організовують для неї веселі святкування з декораціями.

А у своєму блозі Наталія показує цікаві та корисні тренування, якими сама активно займається, аби мати струнку фігуру. Також вона давала поради жінками після 35.