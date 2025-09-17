Тата залишили вдома: Татарінцева у бікіні та з дочкою на руках показалася на відпочинку в Туреччині. Фото
35-річна гімнастка Наталія Татарінцева потішила підписників теплими фото зі своїм чоловіком, хореографом Євгеном Котом та їхньою 1-річною донечкою Лелею.
У своєму Instagram зірка розповіла, що разом з крихіткою поїхала відпочивати до Туреччини, а її коханий залишився вдома. У новій публікації Наталія показала чимало знімків у бікіні та милі моменти з Лелею у поїздці.
Подружжя частенько показує у мережі милі світлини з доцею та тішить митями свого батьківства. Також батьки влаштовують елегантні фотосесії з Лелею та організовують для неї веселі святкування з декораціями.
А у своєму блозі Наталія показує цікаві та корисні тренування, якими сама активно займається, аби мати струнку фігуру. Також вона давала поради жінками після 35.
