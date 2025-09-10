Перший шлюб у 16 років, роман із Бессоном та любов до бойових мистецтв: 10 цікавих фактів про Міллу Йовович

49-річна Мілла Йовович народилася в Києві, пережила еміграцію та дитинство аутсайдера в США, але зуміла стати світовою зіркою. "П'ятий елемент", "Оселя зла", "Ультрафіолет", "У загублених землях" - ці і багато інших фільмів зробили з акторки зірку бойовиків.

ТаблоID розкаже цікаві факти з біографії Мілли Йовович - від раннього шлюбу й музичної кар’єри до захоплення бойовими мистецтвами і долі музи режисерів.

Аутсайдер

Акторка Мілла Йовович народилася у Києві. Батьки майбутньої зірки згодом емігрували в США, де Міллі було непросто - її не приймали однолітки і вона була аутсайдером.

Саме непросте дорослішання загартувало Йовович Фото X Мілли Йовович

"Мій світ не обертався навколо шкільних танців і побачень з популярними спортсменами. Школа була годинником, що тікав, поки я не змогла почати своє життя. Я просто дивилася поверх голів усіх і казала: "Мені байдуже, що ви мені кажете, бо я стану кінозіркою". Таке відчуження і негаразди в молодому віці можуть спонукати тебе стати кращим. Де зараз усі ті популярні діти, яким було так легко? Я не чула, щоб вони щось зробили. Саме діти, які мали проблеми, стали відомими або дійсно успішними", - ділилася зірка.

Стрімкий кар'єрний зліт

Сім'я Йовович оселилася в Каліфорнії, де батьки Мілли працювали хатніми робітниками у відомого режисера Браяна Де Пальми. Відкривши для себе радощі життя в Лос-Анджелесі ще в юному віці, вона була помічена завдяки своїй зовнішності. Вже в 11 років Йовович стала наймолодшою зіркою обкладинки журналу Lei.

Міллу часто порівнювали з колишньою дитячою зіркою Брук Шилдс.

У 14 Йовович розпочала кар'єру в Голлівуді, знімалася у фільмах, зокрема "Повернення до Блакитної лагуни", і працювала моделлю. А вже у 15 років вона стала впізнаваною і успішною.

Мілла у фільмі "Повернення у блакитну лагуну" Кадр з фільму "Повернення у блакитну лагуну"

Шлюб у 16

Коли Йовович було 16 років, вона зіграла одну з головних ролей у фільмі "Під кайфом та збентежені". На зйомках вона зустріла актора Шона Ендрюса з яким у них зав'язався роман.

Наперекір батькам, Мілла і Шон одружилися в Лас-Вегасі.

Мілла і Шон Фото FOCUS FEATURES

"В основному це було для того, щоб довести свою правоту мамі. Я працювала з дев'яти років, але у мене не було банківської картки", - розповіла Йовович Daily Mail.

Мама Мілли анулювала їхній шлюб через два місяці.

Коротка музична кар'єра

Мілла досягла помірного успіху як музикантка і авторка пісень. У 1994 році вона випустила свій дебютний альбом "The Divine Comedy", який журнал Variety високо оцінив. В альбомі, що складається з 11 пісень, "вміло аранжовані фолкпісні в європейському стилі та якісний вокал".

З початку 2000-х років музичні релізи Йовович стали рідкісними. Її останній сингл "Electric Sky" вийшов у 2012 році.

Зараз музика для актриси скоріше розрада і хобі.

Мілла мала коротеньку музичку карʼєру Кадр з фільму "Під кайфом та збентежені"

Муза Люка Бессона

Світову популярність Міллі Йовович приніс фільм Люка Бессона "П'ятий елемент", де вона зіграла разом з Брюсом Віллісом. Дивакувата Лілу з рудим волоссям, що падає в обійми Корбена Далласа - незабутній образ в історії кіно.

Лілу - культова персонажка Кадр з фільму "Пʼятий елемент"

19-річну Йовович майже одразу зачарував 38-річний режисер Люк Бессон. Між ними спалахнула іскра і вже скоро пара одружилася.

"Якщо говорити без натяків, мені було 19 років і я вперше зустріла такого неймовірного чоловіка. Він був для мене таким натхненням, такою силою, таким розумом... безмірним талантом, з яким я проводила всі свої дні, тому що я стала його мрією. Я дійсно стала його Лілу. Було б дуже дивно, якби ми не закохалися".

У 1997 році пара одружилася у Лас-Вегасі, проте через два роки розлучилася.

Ототожнення з героїнями

В інтерв'ю журналу Advocate Йовович розповіла, що використовує свої ролі, аби покращити власне життя та особистість. Такий підхід є частиною того, як вона так глибоко вживається в кожну героїню, яку грає. Так сталося і з Еліс, персонажкою Мілли в "Оселі зла".

Мілла знялася у всій серії фільмів "Оселя зла" Кадр з фільму "Оселя зла"

"Це кумедно, але Еліс стала, в певному сенсі, найкращою частиною мене, особливо коли мені потрібно бути сміливою або сильною. Якщо я боюся або не почуваюся добре, то думаю: "Що б зробила Еліс?" - розповідала акторка.

Міцний третій шлюб

Мілла Йовович і її чоловік Пол Андерсон познайомилися в 2000 році, під час зйомок першого фільму серії "Оселя зла", в якому Йовович зіграла головну роль, а Андерсон виступив режисером.

У 2002-му пара заручилася, а за пʼять років у них народилася перша дочка - Евер Габо. Коли їй виповнилося 2 роки, Мілла і Пол зіграли пишне весілля.

Мілла в образі з чоловіком і дочкою Фото instagram

У 2015-му Мілла подарувала Полу Дашель Іден, а у 2020-му Ошан. Тепер чоловік Йовович оточений леді.

"Ти ніколи не буваєш занадто втомленим або нетерплячим, ти ніколи не даруєш своїм дівчаткам відчуття, що ти волів би бути десь деінде, а не з нами. Ти щоранку ставиш планку так високо, що до вечора вона підіймається ще вище. Твоя любов – неоціненна, вона змушує мене дякувати Богу за те, що я була настільки розумною, щоб народити дітей від тебе і знайти час, щоб вийти за тебе заміж", - писала у своєму Instagram Мілла.

Справжні маленькі леді Фото Instagram

У подружжя могло б бути четверо дітей, проте Міллі довелося зробити аборт.

У серпні Йовович та Андерсон відсвяткували 16-річчя шлюбу.

"Ти – моє натхнення ставати кращою, мій співрозмовник для кожної божевільної ідеї, мій творчий партнер, який завжди допомагає мені вдосконалюватися і бути кращою версією себе", - тепло привітала чоловіка зірка.

Третя спроба вийти заміж вдалася Фото Instagram

Дала в око чоловікові

Мілла Йовович вдарила по обличчю свого чоловіка Пола Андерсона під час їхньої першої спільної роботи над фільмом.

За словами Андерсона, дивовижний інцидент стався на початку 2000-х, коли він і Йовович знімали першу частину "Оселі зла".

Мілла запамʼяталася майбутньому чоловікові Фото Instagram

"Вони поставили мене в безвихідне становище. Пол сказав: "Просто бий кулаком прямо в камеру, ніби я - камера", тому я просто вдарила його прямо в око", - пояснила Мілла.

Виявляється Андерсон не очікував, що Йовович справді вдарить його. Втім, цей інцидент показав, наскільки сильною може бути його майбутня дружина.

Виконує небезпечні трюки сама

Йовович одна з тих актрис, що бажає занурюватися у свої ролі на всі 100.

У серії фільмів "Оселя зла" зірка виконує майже усі трюки самостійно. Один з них вона згадує із жахом.

"Один з моїх улюблених трюків був у другій частині де я бігла по 18-метровій стіні, прямо вниз, на зустріч бетону. Ми робили це багато разів, і я ніколи в житті не відчувала такого жаху і водночас такої гордості, адже робила це самостійно", - пригадувала актриса.

Бойові мистецтва

Актриса завдяки численним ролям у бойовиках віднайшла для себе хобі - заняття бойовими мистецтвами. Йовович зізнавалася, що вони допомагають їй зосередитися і розслабитися.

"Я пережила смерть друга, і єдине, що вивело мене з депресії, - це заняття бойовими мистецтвами. Це було постійне подолання труднощів, які, як я думала, я не зможу подолати. Мені це подобається, адже це такий приголомшливий спорт", - розповідала актриса.

Міллі Йовович може і у реальному житті надавати стусанів Фото @agataerge

Нагадаємо, Мілла не забуває про свою Батьківщину і публічно підтримує. Також, Йовович показується у вбранні українських брендів і написала вірш присвячений Україні, який став принтом на сукні від кутюр.