Заручини з піарницею гурту, друга професія і розлучення: цікаве з життя фронтмена "Без Обмежень" Сергія Танчинця

43-річний Сергій Танчинець - заслужений артист України, фронтмен і продюсер гурту "Без Обмежень", ексучасник шоу "Танці з зірками" і член журі українського Національного відбору Євробачення-2024.

Недавно в особистому житті музиканта сталися зміни - він освідчився своїй коханій Юліані Корецькій, котра є чинною піарницею його гурту. З цієї нагоди ТаблоID розкаже цікаве з біографії Сергія Танчинця.

З музикою з дитинства

Сергій Танчинець почав займатися музикою з одинадцяти років, а найпершим джерелом натхнення для нього був легендарний ірландський музикант Gary Moore.

"Грав усюди: у школі, у дворі, з друзями, вдома, на вечірках, на пікніках", - пригадував музикант.

Втім, музичну школу Танчинець так і не закінчив, бо йому було "досить важко спілкуватися на академічному музичному рівні".

Хоч Сергій з дитинства з музикою, але так і не отримав спеціалізовану освіту Фото Instagram Сергія Танчинця

Намагалися батьки і вчителів підбирати для нього, але не складалося, адже "вони його псували". Лише з шкільним вчителем музики Танчинець залишався з гітарою "побринчати".

"Потрібно їхати у Штати і працювати з людьми, що розуміються саме на тій музиці, яку ми граємо. В Україні я поки таких викладачів не зустрічав", - казав артист.

"Без Обмежень"

Любов до музики витіснила навчання та інші інтереси Сергія.

Коли йому було 16-17 років він зустрів майбутніх колег по гурту. Хлопців повʼязала музика і вони вирішили створити свій бенд. Назва колективу зʼявилася у суперечках - кожного надихали різні музичні жанри, тож в якийсь момент вони вирішили, що не будуть себе обмежувати чимось одним і гратимуть різне.

Перший склад гурту Фото з сайту гурту Без Обмежень

У 2005 році гурт взяв участь в українському фестивалі Global Battle Of The Bands. Там їх помітив продюсер і запропонував контракт. А вже у 2007 році вони переїхали в Київ і змінили українську назву на англійську Without Limits. Тоді ж вийшов їхній перший альбом Underground.

Всі учасники жили в одній орендованій квартирі Фото з сайту Без Обмежень

В момент усі хлопці, окрім Сергія, вирішили покинути гурт і повернутися до рідного Мукачево, адже мали сімʼї і життя вдома. Танчинець залишився в столиці і взявся шукати собі музикантів у гурт, який у висновку залишається майже незмінним. Наразі в бенді сам Сергій, Андрій Радько, Ігор Рибар (котрий у 2015 році вирішив повернутися), Олександр Адаменко та Олексій Бережний.

Цікаво, що в 2016 "Без Обмежень" брав участь на "Х-факторі", пройшов до 4-го прямого ефіру і вибув з шоу. Участь в проєкті допомогла артистам стати більш впізнаваними і подарувала популярність.

Сьогодні на рахунку гурту 7 студійних альбомів, численні кліпи і виступи.

"Без Обмежень" від початку великої війни чисто збирає на потреби ЗСУ, влаштовує благодійні концерти.

"Ми їздили в Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ, Сумська область, вся прикордонна, Чернігів. Було багато міст, де концентруються українські військові, але де нема загрози прямого бойового зіткнення, де нас можуть пустити", - розповідав у 2023 році Сергій.

Графічний дизайн

В момент, коли музикант шукав нових учасників в гурт, то "займався здебільшого поневіряннями" і пошуком іншої роботи.

"До цього у мене був бізнес в Мукачево разом з другом - ми виготовляли зовнішню рекламу, логотипи різні. У мене це непогано виходило і мені це подобалося робити", - розповідав Танчинець.

У Сергія завжди є запасний план Фото Instagram

Тож у Києві він знайшов собі справу - працював макетником зовнішньої реклами. Пізніше Танчинець вивчив програми для графічного дизайну і змінив нішу.

"Я довгий час забезпечував свою родину саме дизайном і це мені також дуже подобалось. Якби я не був музикантом, я би хотів бути графічним дизайнером", - ділився співак.

Перша дружина

Зі своєю першою дружиною Сергій Танчинець познайомився випадково, під час кастингу акторок для одного з музичних кліпів "Без Обмежень". Ганна Стефанська була серед кандидаток, а її сестра Ольга на той момент працювала директоркою та менеджеркою гурту.

З часом між Ганною та співаком зав’язалися романтичні стосунки, які дуже не сподобалися батькам дівчини.

"Коло, у якому спілкувалася Ганна, не очікувало такого вибору. Плани батьків на неї були трошки інакшими. Вони бачили її дружиною дипломата. Але нами було прийняте кардинальне вірне рішення зробити родину повноцінною, і ми захотіли дитину", - ділився Танчинець.

Коли Ганна завагітніла - батьки поступилися і пара одружилася.

Сергій називав Ганну коханням всього життя Фото з Instagram

Подружжя згодом стало професійним тандемом - Ганна брала активну участь в житті гурту, писала сценарії для кліпів і займалася організаційними питаннями.

"Взагалі, якщо йдеться про поради або питання типу "що ти думаєш про це", "як тобі ця пісня чи вірш", то це було з самого початку. А якщо говорити про дуже активне проникнення у мій робочий світ, то напевно з 2015 року та зі зйомок кліпу "Зима". Ганна допомагала режисерці, вигадувала сюжети, шукала акторку", - розказував артист.

Ганна була музою Сергія, а всі ліричні пісні "Без Обмежень" були присвячені саме їй.

Сергій не втомлювався зізнаватися в коханні Ганні Фото Facebook

У шлюбі народилося двоє дітей - Анастасія та Лукʼян. Танчинець вважає їх своєю рушійною силою.

Після початку повномасштабної війни Ганна разом із дітьми спершу виїхала до Польщі, а згодом - до Японії. Вибір припав саме на цю країну, оскільки Ганна вільно володіє японською мовою. У Японії вона влаштувалась перекладачем, а діти почали навчання у місцевій школі.

Певний час діти Сергія Танчинця і дружина жили в Японії фото з Facebook

У 2023 році, після майже 15 років шлюбу, подружжя оголосило про розлучення. Причини достеменно невідомі, проте Танчинець зауважив, що "винних немає" і, мовляв, так трапляється в житті.

Дочка в музикантки

16-річна дочка Сергія Танчинця Анастасія на початку свого життєвого шляху і після роздумів про майбутню професію вирішила, що наслідуватиме батька і стане музиканткою. Відомий тато не проти її вибору і повністю підтримує, проте не планує займатися її просуванням.

Анастасія мріє про музичну карʼєру Фото Instagram

"Знаючи навіть про всі проблеми і труднощі сфери - я її підтримую і буду підтримувати. Але не буду створювати протекторат і влаштовувати до когось на роботу, втім буду допомагати займатися творчістю", - пояснював артист.

Сергій зазначив, що шлях до слави Анастасія має пройти самостійно.

Наречена-піарниця

Після розлучення з Ганною почали подейкувати, що Сергій крутить роман з піарницею гурту "Без Обмежень" Юліаною Корецькою. Музикант довго не коментував чутки, лише натякнув, що "його кохана завжди з ним" і виклав романтичні одеські фото з дівчиною. За кілька тижнів після цього пара все ж розкрила карти і публічно заявила про стосунки.

Були і спойлери у вигляді фото Фото Instagram

Сергію і Юліані вдається поєднувати побут і роботу, хоч музикант і вважає себе нестерпним.

"Але у неї є чудові риси, які потрібні усім піар-директорам - бути чуйною, терплячою, відчувати емоцію та любити свою роботу. Коли ми на роботі, то я трохи вмикаю начальника, а вона - всі ці риси й проходить усі шляхи", - ділився артист.

На початку липня Сергій Танчинець освідчився Юліані, а вона сказала "мільйони мільярдів "так".

Нагадаємо, ТаблоID якось збирав цікаві факти про іншого виконавця - Володимира Дантеса.