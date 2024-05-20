Наймолодша перша леді України: цікаві факти про Олену Зеленську, її хобі та фобії

П’ять років тому відбулася інавгурація Володимира Зеленського – він офіційно став шостим президентом України, а його дружина Олена Зеленська – наймолодшою першою леді країни за усю незалежну історію.

Вона не хотіла пов’язувати своє життя із політикою та державною роботою. Ще у 2019 році бажала залишатися у тіні і займатися сценарною роботою. Утім, життя внесло свої корективи.

ТаблоID зібрав найцікавіші факти про першу леді України Олену Зеленську.

Не архітекторка, а сценаристка

46-річна Олена Зеленська, дівоче прізвище якої Кияшко, народилася і виросла у місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області. Вона вступила на будівельний факультет місцевого університету і здобула архітектурний фах, однак за професією не працювала.

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Доля готувала для Олени Зеленської зовсім іншу роль Фото: Instagram

Натомість Олена вже на останніх курсах почала писати гумористичні сценарії, захистила диплом та поїхала на гастролі. Разом зі своїм чоловіком – теперішнім президентом України Володимиром Зеленським – вона працювала у студії "Квартал 95", де була причетною до топових проєктів.

У інтерв’ю BBC 2019 року Зеленська відзначала, що ця робота їй подобається, приносить задоволення і вона хотіла б продовжувати далі займатися цим після перемоги свого чоловіка на виборах.

Несподівана звістка з інтернету

Про те, що її чоловік хоче пов’язати своє життя із політикою, ба більше – балотуватися на пост президента України, Олена Зеленська дізналася як усі – з інтернету. Вона пригадувала, що тоді родина перебувала на відпочинку, зустріла 2019 рік, а вже на ранок 1 січня жінка отетеріла від повідомлень.

Зеленська передбачала це рішення і розуміла: відмовляти чоловіка було марно. А коли визначила усю глибину його намірів, заспокоїлася.

Володимир Зеленський з дружиною - його надійною підтримкою та опорою Фото: Instagram

Міцне студентське кохання

Олена та Володимир вчилися в одній школі у паралельних класах, а тому були заочно знайомі один з одним. Але їхні стосунки розпочалися вже у студентські роки. Зеленська пригадувала, що якось їх звела випадкова зустріч на вулиці.

Вони зустрічалися протягом наступних восьми років. Володимир не квапився із пропозицією, та й сама Олена не пришвидшувала події. За її словами, розмови про весілля були, але у форматі "колись".

Друг подружжя свого часу показав архівне фото з весілля Фото: Instagram

Зеленські одружилися у 2003 році. У шлюбі в них народилася донька Олександра та син Кирило. Чоловік підкорив свою кохану відвертістю та вмінням дотримувати своє слово, не обіцяти того, що не зможе потім виконати.

Фобія їзди на велосипеді

Після прийняття нового президентського статусу у 2019 році родина Зеленських намагалася не зраджувати свої звички. Мовиться про спорт, якого у житті подружжя раніше було багато. Спільне заняття дозволяло емоційно розряджатися та водночас заряджатися на новий робочий день.

Олена любила ходити разом із чоловіком до спортивної зали та басейну, але його пристрасть до їзди на велосипеді не поділяла, хоча й дуже хотіла спробувати. Річ у тім, що теперішня перша леді України має невеличку фобію перед двоколісним засобом пересування через отримані раніше травми.

Роль першої леді

Попри бажання залишатися у тіні і продовжувати займатися сценарною справою, Олені Зеленській це не вдалося. Інавгурація президента України Володимира Зеленського відбулася 20 травня 2019 року. Після цього вона взяла на себе зовсім інші обов’язки.

Фото: Instagram

У своїй роботі новоспечена перша леді спочатку обрала три напрямки: покращення шкільного харчування, культурну дипломатію та роботу всередині країни. Вона супроводжувала чоловіка під час робочих поїздок та зав’язала дружні стосунки з іншими першими леді, зокрема, Бріджит Макрон.

Перша леді Франції підтримує Олену Зеленську, якій від початку повномасштабного вторгнення довелося взяти на себе ще більше відповідальності Фото: Instagram

Прибирання як медитація

Новим викликом для Олени Зеленської, як і усіх українців, стала повномасштабна війна. Від лютого 2022 року жінка всеціло віддалася своїй політичній роботі. Зокрема, вона приділяє значну увагу психічному та ментальному здоров’ю, ініціює програми з навчання відповідних фахівців.

Підтримка психічного та ментального здоров'я стала однією з головних тем для Зеленської під час повномасштабного вторгнення Фото: Instagram

В інтерв’ю The Village у 2023 році Олена Зеленська розповіла про свої звички, які їй допомагають відволіктися. Виявилося, що це звичайні побутові заняття, наприклад, прибирання та миття посуду.

За словами першої леді, щоб прибрати свою голову, вона спочатку прибирає усе навкруги. Миття посуду її заспокоює. А ще мокрі руки не дають змоги взяти телефон.

Розлучення із соцмережами

Під час передвиборчої кампанії свого чоловіка і після Олена Зеленська зіштовхнулася із хейтом та навіть аб’юзом у соцмережах. Їй почали писати безпідставні гнівні коментарі різні користувачі, від яких у жінки калатало серце. Вона відверто не розуміла, чому так відбувається, намагалася не читати, але руки однаково тягнулися до телефону.

Олена Зеленська знімалася для обкладинки Vogue і теж отримала чимало критики, зокрема, за цю світлину Фото: Vogue

Ситуацію змінило повномасштабне вторгнення, коли заради безпеки необхідно було вимкнути усі гаджети і на деякий час забути про них. Тепер Зеленська остаточно розлучена із соцмережами. За її словами, вона лише пише та затверджує пости, але коментарі не читає.

Любов до українських брендів

Олену Зеленську насправді можна назвати амбасадоркою українських брендів. Ще у 2021 році вона пояснювала, що мода допомагає налагоджувати культурні зв’язки між країнами. А українська профільна промисловість – це велика індустрія, яка дає робочі місця сотням тисяч працівників.

Наприклад, для одного із останніх робочих візитів до Сербії перша леді обрала стильний костюм від нашого бренду A.M.G. Його особливість у широкому лацкані жакета від коміру до низу.

Фото: Facebook

До речі, Олена Зеленська не цурається декілька разів з’являтися в одному образі. У вищезгаданому костюмі вона раніше була на зустрічі у Швеції. Крім цього перша леді України полюбляє вишиванки.

Олена Зеленська має чимало вишиванок у своїй колекції Фото: Instagram

Олена Зеленська сьогодні продовжує свою державну роботу. Поруч із цим вона намагається бути просто мамою.

Олена Зеленська - діти та чоловік. Архівне фото родини Фото: Instagram

Нещодавно перша леді розповіла, як вечорами допомагає сину із домашніми завданнями і чому засмучується щодо старшої доньки-студентки. Вона, до речі, вже має бойфренда.