Одольська, Плай, Астрая і не тільки: де зараз та як виглядають найвідоміші співачки 1990-х. Фото
"Таврійські ігри", "Територія А" і "Червона Рута" після розвалу СРСР подарували українцям надію на створення власної естради. А 1990-ті стали легендарною ерою, коли з'явилося багато молодих зірок. Тоді вони збирали стадіони, вигравали престижні нагороди і були секссимволами свого часу.
ТаблоID розкаже про зіркових співачок 90-х, чиї пісні й досі залишаються саундтреком цілої епохи.
Ольга Юнакова
Співачка Ольга Юнакова вперше заявила про себе ще у 4 роки в московській програмі "Веселі нотки". А от справжньою зіркою Юнакова стала пізніше, а саме у 90-х, коли почала співати у гурті "Пліч-о-пліч". Пізніше вона стала сольною виконавицею. "Я за любов'ю полечу", "Ти будеш мій" та "Любов і гріх" були великими хітами тих років.
Також Ольга Юнакова була ведучою програми "Тлумачення снобачень" і співвласницею студії звукозапису "На Кулічках Рекордз".
У 2014 році Юнакова з чоловіком Степаном і дочками Терезою, Євою і Монікою перебралися жити в Марбелью, Іспанія.
Ольга викладає вокал і створила дитячий колектив. Також артистка виступає на корпоративах і малює. Чоловік Юнакової, Степан, є хореографом і масажистом.
Наймолодші донечки навчаються в іспанській школі, а найстарша, Тереза, вивчає відеографію, режисуру і фотографію.
Ірина Сказіна
Ірина Сказіна - одна з відомих у 1990-х співачок, заслужена артистка України, лауреатка багатьох співочих конкурсів, таких як "Хіт року" і "Таврійські ігри". А її хіт "Его губы пахнут манго" колись лунав звідусіль.
Сказіна не надто часто роздавала інтервʼю на піку популярності, а остання публічна згадка про неї датується 2018 роком, коли зірка виступала з романсами в Одесі. Соцмережі Ірина, окрім Facebook, не вела. Втім і там останній пост був у 2023 році.
Оксана Вояж
Ще одна зірка 90-х Оксана Vояж підкорила пострадянський простір своїми переважно російськомовними треками "Не со мной", "Зима", "Младшая сестра".
Оксана була і є авторкою конкурсу "Miss Blonde Ukraine", а також його переможниця. А ще зірка є власницею салону краси "VOYAGE".
Зараз Оксана Вояж продовжує займатися підприємництвом і випускати нові пісні. 10 місяців тому вийшов кліп на її нову композицію "Кіс мі".
У своїх соцмережах Вояж ділиться з фанами своїм здоровим способом життя, зокрема заняттями спортом, а також рецептами.
Цікаво, що Оксана дружить з іншою співачкою, Камалією. У вересні подружки записали запальне відео, де танцюють у салоні Вояж під трек ексдружини бізнесмена Мохаммада Захура.
Юлія Лорд
Співачка і авторка пісень Юлія Лорд заявила про себе у 1997 році. Лорд "вистрілила" з трьома хітами - "Танець душ", "Обійми мене і "Шукаю світло".
Згодом гурт "Скрябін" запропонував Юлії співпрацю - співачка їздила з ними у тури і виступала на розігріві. Потім бенд і артистка разом записали кілька альбомів, зокрема "Стриптиз".
Окрім того, у 1999 році, Лорд вийшла заміж за музиканта "Скрябін" Ростислава Домішевського. У 2002 році музикант залишив гурт і став співпродюсером своєї дружини-співачки.
У 2013 році Юлія брала участь в "Голос країни", але не стала його учасницею. Лорд виконала українську версію пісню гурту Nirvana "Smells Like Teen Spirit", проте судді не повернулися до артистки.
А в 2016 році Юлія Лорд зізналася, що довгі роки піддавалася насильству з боку свого вітчима. У 2020-му артистка оприлюднила зізнання у своєму Facebook і закликала жертв не мовчати.
Після початку великої війни співачка з чоловіком виїхали спочатку до Польщі, а пізніше у Велику Британію. Лорд активно висвітлює події в Україні і дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ.
Оксана Пекун
Співачка Оксана Пекун розпочала свою карʼєру в інститутському вокально-інструментальному ансамблі "Молодість". Їхні "Кав'ярня кохання" і "Не залишай" були хітами тих часів.
Оксана у складі "Молодості" стала учасницею легендарного фестивалю "Червона рута-91", а її трек "Зелен клен" став шлягером XX століття.
Також Пекун була ведучою програми Folk Music з 2008 по 2018 рік.
Про особисте життя Оксани Пекун відомо небагато. Артистка одружена з автором програми Folk Music Володимиром Коваленком. У подружжя є двоє дітей та онуки.
Після 24 лютого співачка виступає на благодійних концертах на підтримку ЗСУ.
Тетяна Піскарьова
Карʼєра співачки Тетяни Піскарьової стартувала у 1997 році, коли вона почала брати активну участь в різноманітних українських та міжнародних конкурсах і фестивалях, зокрема "Червона рута-99". "Омана", "Сестра", "Соловʼїна", "Люблю" згодом стали буквально народними піснями.
Також Піскарьова була солісткою оркестру Збройних сил України і тренером "Фабрики зірок".
Відомо, що співачка була одружена з Віктором Трачем. Тетяна і її екс мали достатньо публічну судову тяганину - Віктор "повісив" на колишню борг у 3 мільйони гривень, підробивши підпис. Тяганина завершилася на користь Піскарьової.
У 2020 році Тетяна брала участь у шоу "Супермама", де показала своїх двох донечок і чоловіка Андрія.
Не так давно Піскарьова випустила пісню і кліп "Малина".
Марина Одольська
Перемога на фестивалі "Червона Рута" у 1995 році подарувала Марині Одольскій квиток на велику сцену. Згодом артистка стала зіркою агентства "Територія А", а її хіти "Твій літак", "Божевільна", "Біль" і "Сумно мені" лунали з усіх динаміків. Втім, на піку своєї популярності Одольська зникла з радарів і занурилася в особисте життя.
Зараз Марина одружена з молодшим на 4 роки чоловіком Євгеном, пара виховує двох спільних синів і ще двох дітей (хлопця і дівчинку) від колишніх стосунків Одольської.
На початку повномасштабного вторгнення, артистка з сімʼєю перебралися до Ірландії завдяки запрошенню учнів Марини - вона багато років викладає вокал.
Ірина Шинкарук
Наприкінці 90-х років Ірина Шинкарук була солісткою Українського державного театру пісні, а з 1999 року й до сьогодні виступає як солістка оркестру Національного радіо України.
Донька відомого композитора й барда Володимира Шинкарука нині продовжує активну творчу діяльність. У різні роки вона працювала доценткою кафедри естрадного співу в КНУКіМ, а також обіймала посаду старшої дикторки телеканалу "Культура".
Окрім співочої діяльності, Ірина є авторкою поетичних збірок "Народження голосу", "Відчуваю", а також засновницею фестивалю мистецтв "Пісенний Спас".
Астрая
Без секссимвола і співачки Астраї, а також її пісень "Метелик", "Ромашки", "Стьопа", важко уявити українську естраду 90-х і нульових. А ще вона була незмінною зіркою світських подій.
Титул найсексуальнішої української блондинки Астрая здобула після сміливої фотосесії газеті "Бульвар".
Понад 20 років Альона Петрова була у шлюбі із композитором Геннадієм Татарченком. Після двох десятиліть подружжя голосно розлучилося - екси довго ділили майно.
У пари є спільний нащадок - син Кирило, який працює актором і режисером озвучки.
Зараз Астрая багато працює: викладає у виші, виступає на концертах, веде конкурси і фестивалі, а також бере участь у театральних виставах агентства "Те-Арт". Петрова гастролює з відомими акторами, зокрема Вірою Кобзар, Анною Кошмал та Дарʼєю Петрожицькою.
Карина Плай
А на черзі ще одна секссимволка 90-х - Карина Плай, кар’єра котрої стартувала у 1993 році.
А далі були хіти "Марево", "Так бывает" та "Возьми мою душу", які миттєво здобули популярність. Плай брала активну участь у музичних фестивалях, де здобувала перемоги.
У 2008 році співачка призупинила свою кар’єру через кризу, але вже через три роки повернулася до творчої діяльності. У 2013-му вона знову залишила сцену та переїхала до рідного Львова доглядати хвору мати.
Останнім часом Карина Плай рідко з’являється на публіці. У 2019 році вона брала участь у телепрограмі "Стосується кожного" як експертка.
Також відомо, що у Карини є син.
Нагадаємо, якось ТаблоID розповідав про найяскравіших зірок української естради від 70-х до 90-х.