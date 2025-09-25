Одольська, Плай, Астрая і не тільки: де зараз та як виглядають найвідоміші співачки 1990-х. Фото

"Таврійські ігри", "Територія А" і "Червона Рута" після розвалу СРСР подарували українцям надію на створення власної естради. А 1990-ті стали легендарною ерою, коли з'явилося багато молодих зірок. Тоді вони збирали стадіони, вигравали престижні нагороди і були секссимволами свого часу.

ТаблоID розкаже про зіркових співачок 90-х, чиї пісні й досі залишаються саундтреком цілої епохи.

Ольга Юнакова

Співачка Ольга Юнакова вперше заявила про себе ще у 4 роки в московській програмі "Веселі нотки". А от справжньою зіркою Юнакова стала пізніше, а саме у 90-х, коли почала співати у гурті "Пліч-о-пліч". Пізніше вона стала сольною виконавицею. "Я за любов'ю полечу", "Ти будеш мій" та "Любов і гріх" були великими хітами тих років.

Ольга Юнакова була зіркою в 90-х Фото Facebook Юнакової

Також Ольга Юнакова була ведучою програми "Тлумачення снобачень" і співвласницею студії звукозапису "На Кулічках Рекордз".

У 2014 році Юнакова з чоловіком Степаном і дочками Терезою, Євою і Монікою перебралися жити в Марбелью, Іспанія.

Ольга викладає вокал і створила дитячий колектив. Також артистка виступає на корпоративах і малює. Чоловік Юнакової, Степан, є хореографом і масажистом.

Наймолодші донечки навчаються в іспанській школі, а найстарша, Тереза, вивчає відеографію, режисуру і фотографію.

Родина Юнакової мешкає в Іспанії фото з facebook юнакової

Ірина Сказіна

Ірина Сказіна - одна з відомих у 1990-х співачок, заслужена артистка України, лауреатка багатьох співочих конкурсів, таких як "Хіт року" і "Таврійські ігри". А її хіт "Его губы пахнут манго" колись лунав звідусіль.

Сказіна не надто часто роздавала інтервʼю на піку популярності, а остання публічна згадка про неї датується 2018 роком, коли зірка виступала з романсами в Одесі. Соцмережі Ірина, окрім Facebook, не вела. Втім і там останній пост був у 2023 році.

Ірина - не публічна людина Фото Facebook

Оксана Вояж

Ще одна зірка 90-х Оксана Vояж підкорила пострадянський простір своїми переважно російськомовними треками "Не со мной", "Зима", "Младшая сестра".

Оксана була і є авторкою конкурсу "Miss Blonde Ukraine", а також його переможниця. А ще зірка є власницею салону краси "VOYAGE".

Оксана була відома переважно російськомовними піснями Фото з офіційного сайту Оксани

Зараз Оксана Вояж продовжує займатися підприємництвом і випускати нові пісні. 10 місяців тому вийшов кліп на її нову композицію "Кіс мі".

У своїх соцмережах Вояж ділиться з фанами своїм здоровим способом життя, зокрема заняттями спортом, а також рецептами.

Цікаво, що Оксана дружить з іншою співачкою, Камалією. У вересні подружки записали запальне відео, де танцюють у салоні Вояж під трек ексдружини бізнесмена Мохаммада Захура.

Оксана Вояж з Камалією Фото Instagram

Юлія Лорд

Співачка і авторка пісень Юлія Лорд заявила про себе у 1997 році. Лорд "вистрілила" з трьома хітами - "Танець душ", "Обійми мене і "Шукаю світло".

Згодом гурт "Скрябін" запропонував Юлії співпрацю - співачка їздила з ними у тури і виступала на розігріві. Потім бенд і артистка разом записали кілька альбомів, зокрема "Стриптиз".

Окрім того, у 1999 році, Лорд вийшла заміж за музиканта "Скрябін" Ростислава Домішевського. У 2002 році музикант залишив гурт і став співпродюсером своєї дружини-співачки.

У "Скрябіні" Юлія Лорд зустріла своє кохання Фото Facebook

У 2013 році Юлія брала участь в "Голос країни", але не стала його учасницею. Лорд виконала українську версію пісню гурту Nirvana "Smells Like Teen Spirit", проте судді не повернулися до артистки.

А в 2016 році Юлія Лорд зізналася, що довгі роки піддавалася насильству з боку свого вітчима. У 2020-му артистка оприлюднила зізнання у своєму Facebook і закликала жертв не мовчати.

Після початку великої війни співачка з чоловіком виїхали спочатку до Польщі, а пізніше у Велику Британію. Лорд активно висвітлює події в Україні і дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ.

Юлія Лорд не забуває про Україну Фото Instagram

Оксана Пекун

Співачка Оксана Пекун розпочала свою карʼєру в інститутському вокально-інструментальному ансамблі "Молодість". Їхні "Кав'ярня кохання" і "Не залишай" були хітами тих часів.

Оксана у складі "Молодості" стала учасницею легендарного фестивалю "Червона рута-91", а її трек "Зелен клен" став шлягером XX століття.

Також Пекун була ведучою програми Folk Music з 2008 по 2018 рік.

Про особисте життя Оксани Пекун відомо небагато. Артистка одружена з автором програми Folk Music Володимиром Коваленком. У подружжя є двоє дітей та онуки.

Після 24 лютого співачка виступає на благодійних концертах на підтримку ЗСУ.

Оксана з чоловіком Володимиром Фото Instagram Оксани

Тетяна Піскарьова

Карʼєра співачки Тетяни Піскарьової стартувала у 1997 році, коли вона почала брати активну участь в різноманітних українських та міжнародних конкурсах і фестивалях, зокрема "Червона рута-99". "Омана", "Сестра", "Соловʼїна", "Люблю" згодом стали буквально народними піснями.

Також Піскарьова була солісткою оркестру Збройних сил України і тренером "Фабрики зірок".

Відомо, що співачка була одружена з Віктором Трачем. Тетяна і її екс мали достатньо публічну судову тяганину - Віктор "повісив" на колишню борг у 3 мільйони гривень, підробивши підпис. Тяганина завершилася на користь Піскарьової.

У 2020 році Тетяна брала участь у шоу "Супермама", де показала своїх двох донечок і чоловіка Андрія.

Не так давно Піскарьова випустила пісню і кліп "Малина".

Тетяна з чоловіком Андрієм і дочками Фото Instagram

Марина Одольська

Перемога на фестивалі "Червона Рута" у 1995 році подарувала Марині Одольскій квиток на велику сцену. Згодом артистка стала зіркою агентства "Територія А", а її хіти "Твій літак", "Божевільна", "Біль" і "Сумно мені" лунали з усіх динаміків. Втім, на піку своєї популярності Одольська зникла з радарів і занурилася в особисте життя.

Зараз Марина одружена з молодшим на 4 роки чоловіком Євгеном, пара виховує двох спільних синів і ще двох дітей (хлопця і дівчинку) від колишніх стосунків Одольської.

На початку повномасштабного вторгнення, артистка з сімʼєю перебралися до Ірландії завдяки запрошенню учнів Марини - вона багато років викладає вокал.

Одольська з дітьми Фото Instagram

Ірина Шинкарук

Наприкінці 90-х років Ірина Шинкарук була солісткою Українського державного театру пісні, а з 1999 року й до сьогодні виступає як солістка оркестру Національного радіо України.

Донька відомого композитора й барда Володимира Шинкарука нині продовжує активну творчу діяльність. У різні роки вона працювала доценткою кафедри естрадного співу в КНУКіМ, а також обіймала посаду старшої дикторки телеканалу "Культура".

Окрім співочої діяльності, Ірина є авторкою поетичних збірок "Народження голосу", "Відчуваю", а також засновницею фестивалю мистецтв "Пісенний Спас".

А от про особисте Ірини нічого невідомо, окрім того, що вона у шлюбі Фото з Facebook Шинкарук

Астрая

Без секссимвола і співачки Астраї, а також її пісень "Метелик", "Ромашки", "Стьопа", важко уявити українську естраду 90-х і нульових. А ще вона була незмінною зіркою світських подій.

Титул найсексуальнішої української блондинки Астрая здобула після сміливої фотосесії газеті "Бульвар".

У ті часи ця фотосесія викликала справжній фурор Фото з сайту Obozrevatel

Понад 20 років Альона Петрова була у шлюбі із композитором Геннадієм Татарченком. Після двох десятиліть подружжя голосно розлучилося - екси довго ділили майно.

У пари є спільний нащадок - син Кирило, який працює актором і режисером озвучки.

Зараз Астрая багато працює: викладає у виші, виступає на концертах, веде конкурси і фестивалі, а також бере участь у театральних виставах агентства "Те-Арт". Петрова гастролює з відомими акторами, зокрема Вірою Кобзар, Анною Кошмал та Дарʼєю Петрожицькою.

Астрая має театральну освіту Фото Instagram

Карина Плай

А на черзі ще одна секссимволка 90-х - Карина Плай, кар’єра котрої стартувала у 1993 році.

А далі були хіти "Марево", "Так бывает" та "Возьми мою душу", які миттєво здобули популярність. Плай брала активну участь у музичних фестивалях, де здобувала перемоги.

У 2008 році співачка призупинила свою кар’єру через кризу, але вже через три роки повернулася до творчої діяльності. У 2013-му вона знову залишила сцену та переїхала до рідного Львова доглядати хвору мати.

Останнім часом Карина Плай рідко з’являється на публіці. У 2019 році вона брала участь у телепрограмі "Стосується кожного" як експертка.

Також відомо, що у Карини є син.

Подробиці особистого життя Карини Плай - таємниця Фото Instagram

