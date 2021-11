Сестра Маркл звинуватила її у наклепі та зібралася до суду

Старша сестра Меган Маркл, Саманта пригрозила подати до суду на герцогиню. Жіночка стверджує, що дружина принца Гаррі звела на неї наклеп у своєму листуванні з тепер уже колишнім прессекретарем Джейсоном Кнауфом.

У тій переписці, зокрема, Меган згадала декілька цікавих моментів про Саманту. Вона розповіла Кнауфу, що родичка буцімто "втратила опіку над усіма трьома своїми дітьми від різних чоловіків", повідомляє The Mirror.

На Меган Маркл чекають судові позови фото getty images

Іще Меган заявила, що Саманта повернула собі дівоче прізвище Маркл, коли взнала, що сестра зустрічається з принцом, і "розпочала кар'єру з вигадування історій, які можна продати пресі". Саманта стверджує, що все це не відповідає дійсності.

Як пояснила Маркл-старша, позов про порушення приватності вона планує подати у Великій Британії, а про наклеп – в США. Це зумовлено тим, що закон про наклеп у Великій Британії дозволяє розглядати справи лише впродовж одного року, тоді як у Штатах цей період довший.

Листування Маркл та Кнауфа спливло в рамках судової війни герцогині з Associated Newspapers, компанією-власником The Daily Mail та The Mail on Sunday.

Як відомо, суд визнав публікацію листа Меган до батька, Томаса Маркла "порушенням приватності" та зобов’язав ЗМІ виплатити дружині принца компенсацію. Проте ті подали апеляцію, і свідчення дав Кнауф.

Як пише The Sun, з'ясувалося, що вони з Маркл обговорювали злощасний лист у процесі написання. Зокрема, нібито йшлося про те, як правильніше подати інформацію, на випадок, якщо Томас таки передасть його пресі.

Схоже, герцогу та герцогині Сассекським нудьгувати буде ніколи фото getty images

За словами Кнауфа, Меган вирішила використовувати формулювання "татко" ("daddy" англ. – ред), адже це звучатиме більш зворушливо, якщо раптом станеться витік. Маркл уже довелося вибачитися перед судом, що вона "забула" про листування з колишнім прессекретарем.

Нагадаємо, батько Меган теж збирається подати на неї та Гаррі до суду через заборону бачитись з онуками, Арчі та Лілібет.

