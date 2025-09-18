"Супержінка": Періс Ф'юрі вразила підписників вечірньою рутиною мами 7 дітей. Відео
Дружина британського боксера Тайсона Ф'юрі, Періс, із якою в них є четверо синів і три доньки, у Instagram показала, як минає її звичайний вечір багатодітної мами.
35-річна жінка зняла на відео, як помагає малечі надягати піжамки, заплітає коси дочкам тощо.
"П'ять купань, витирань, піжам, розчісувань волосся і чисток зубів", - написала Періс, вочевидь, маючи на увазі, що двоє найстарших, майже 16-річна Венесуела і 14-річний Принц Джон Джеймс уже дають собі раду самі.
"Вечірня рутина шумна, метушлива і повторювана, але вони не будуть малюками завжди і одного дня я занудьгую, тож я сиджу і тішуся тим, що маю щастя це робити", - поділилася жінка.
Фолловери Періс пишуть їй, що вона - "супержінка", прекрасна мама і натхнення для інших.
До речі, 18-го вересня в родині Фюрі свято - два рочки виповнюється їхньому наймолодшому (поки що) нащадку, Принцу Перісу Ріко.
Нагадаємо, Періс зізнається, що щоразу, як найменше дитя підростає і йде в дитсадок, їй знову хочеться завести немовлятко.
ТаблоID писав про історію стосунків Ф'юрі, які познайомилися ще підлітками і не займалися сексом до весілля. Як відомо, нещодавно пара поновила своє весілля в присутності дітей.
"Діти не ідеальні": дружина Тайсона Ф'юрі показала нащадків в осінніх декораціях та відповіла на хейт підписників
"Не сказала мені": Тайсон Ф'юрі розповів, що дружина втратила дитину напередодні його поєдинку з Усиком
"Тепер треную її фултайм": Ф'юрі після завершення кар'єри заселфився в спортзалі з дружиною-пустункою
"Плем'я": Ф'юрі показався з дружиною у шортиках та сімома дітьми на відпочинку. Фото
На прогулянці, на дивані та біля моря: дружина Тайсона Ф'юрі на 37-річчя коханого згадала їхні романтичні побачення. Фото