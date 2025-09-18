"Супержінка": Періс Ф'юрі вразила підписників вечірньою рутиною мами 7 дітей. Відео

Марія Ткаченко - 18 вересня, 17:00
Тайсона Ф'юрі і його родина

У Тайсона і Періс Ф'юрі семеро дітей

Фото з Instagram Ф'юрі

Дружина британського боксера Тайсона Ф'юрі, Періс, із якою в них є четверо синів і три доньки, у Instagram показала, як минає її звичайний вечір багатодітної мами.

35-річна жінка зняла на відео, як помагає малечі надягати піжамки, заплітає коси дочкам тощо.

Дружина Тайсона Ф'юрі в інстаграм

Дівчата в родині Ф'юрі мать довгі коси, тож мамі не бракує роботи


"П'ять купань, витирань, піжам, розчісувань волосся і чисток зубів", - написала Періс, вочевидь, маючи на увазі, що двоє найстарших, майже 16-річна Венесуела і 14-річний Принц Джон Джеймс уже дають собі раду самі.

"Вечірня рутина шумна, метушлива і повторювана, але вони не будуть малюками завжди і одного дня я занудьгую, тож я сиджу і тішуся тим, що маю щастя це робити", - поділилася жінка.

Фолловери Періс пишуть їй, що вона - "супержінка", прекрасна мама і натхнення для інших.

До речі, 18-го вересня в родині Фюрі свято - два рочки виповнюється їхньому наймолодшому (поки що) нащадку, Принцу Перісу Ріко.

Нагадаємо, Періс зізнається, що щоразу, як найменше дитя підростає і йде в дитсадок, їй знову хочеться завести немовлятко.

ТаблоID писав про історію стосунків Ф'юрі, які познайомилися ще підлітками і не займалися сексом до весілля. Як відомо, нещодавно пара поновила своє весілля в присутності дітей. 

Читайте також:

"Діти не ідеальні": дружина Тайсона Ф'юрі показала нащадків в осінніх декораціях та відповіла на хейт підписників

"Не сказала мені": Тайсон Ф'юрі розповів, що дружина втратила дитину напередодні його поєдинку з Усиком

"Тепер треную її фултайм": Ф'юрі після завершення кар'єри заселфився в спортзалі з дружиною-пустункою

"Плем'я": Ф'юрі показався з дружиною у шортиках та сімома дітьми на відпочинку. Фото

На прогулянці, на дивані та біля моря: дружина Тайсона Ф'юрі на 37-річчя коханого згадала їхні романтичні побачення. Фото


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів