"Я був шокований": Джастін Тімберлейк розповів про серйозну хворобу, яку йому діагностували

Карина Тімкова - 1 серпня, 16:00
Джастіну Тімберлейку діагностували хворобу Лайма

Джастін Тімберлейк оголосив, що має небезпечну хворобу

Фото instagram

Американський співак Джастін Тімберлейк зізнався, що страждає на хворобу Лайма — інфекційне захворювання, що передається через укуси кліщів, викликає лихоманку і може уражати суглоби, серце й нервову систему.

Новиною 44-річний артист поділився після закінчення свого дворічного музичного туру Forget Tomorrow. Як виявилося, недуг йому діагностували під час гастролей:

"Як багато хто з вас знає, я досить замкнута людина. Але, розмірковуючи про тур, я хочу трохи розповісти вам про те, що зі мною відбувається. Серед іншого, я боровся з деякими проблемами зі здоров'ям, і мені діагностували хворобу Лайма".


Джастін Тімберлейк розповів про свою серйозну хворобу

Знаменитість не зупинив свої виступи, попри хворобу

Фото instagram

"Я кажу це не для того, щоб вам було мене шкода, а щоб пролити світло на те, з чим я стикався за лаштунками… життя з нею (хворобою) може бути виснажливе, як психічно, так і фізично. Коли мені вперше поставили діагноз, я був шокований", — розповів він.

Джастін зізнався, що на початку роздумував, чи варто йому завершити тур завчасно і почати займатися здоров'ям. Зрештою він прийняв рішення виступати для фанів і надалі. Як виявилося, деякі глядачі критикували співака за малу активність на сцені та помітну втому.

"Я зіткнувся з особистим рішенням. Припинити гастролювати? Або продовжувати? Я вирішив, що радість, яку мені приносять виступи, набагато сильніша за швидкоплинний стрес, який відчувало моє тіло. Я такий радий, що продовжив", — додав зірка.

Джастін Тімберлейк захворів на хворобу Лайма

10-річний син артиста, Сайлас підтримував тата

"Але я намагаюся бути більш відкритим щодо своїх труднощів, щоб їх не інтерпретували неправильно… Я хотів би зробити свій внесок, щоб допомогти іншим, хто також страждає на цю хворобу", — поділився музикант.

На завершення Тімберлейк подякував за постійну підтримку з боку шанувальників, його синів, 4-річного Фінеаса і 10-річного Сайласа та, звичайно, його дружини, акторки Джессіки Біл. Остання провела чимало часу поруч із коханим у турі.

Джастін Тімберлейк страждає на хворобу Лайма

Зазначимо, хвороба Лайма — це бактеріальна інфекція, яку передають заражені кліщі. Спочатку проявляється кільцеподібними висипами, лихоманкою, втомою та болем у м'язах, а без лікування може призвести до серйозних уражень нервової системи, серця та суглобів

Як відомо, хвороба Лайма, на жаль, не оминула й інших зірок. Серед них Олена Мозгова, Белла Хадід, Авріл Лавін, син Шер і Вікторія Булітко.

А нещодавно ТаблоID розповідав про важкі хвороби інших знаменитостей та як вони з ними живуть.

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