"Я був шокований": Джастін Тімберлейк розповів про серйозну хворобу, яку йому діагностували
Американський співак Джастін Тімберлейк зізнався, що страждає на хворобу Лайма — інфекційне захворювання, що передається через укуси кліщів, викликає лихоманку і може уражати суглоби, серце й нервову систему.
Новиною 44-річний артист поділився після закінчення свого дворічного музичного туру Forget Tomorrow. Як виявилося, недуг йому діагностували під час гастролей:
"Як багато хто з вас знає, я досить замкнута людина. Але, розмірковуючи про тур, я хочу трохи розповісти вам про те, що зі мною відбувається. Серед іншого, я боровся з деякими проблемами зі здоров'ям, і мені діагностували хворобу Лайма".
"Я кажу це не для того, щоб вам було мене шкода, а щоб пролити світло на те, з чим я стикався за лаштунками… життя з нею (хворобою) може бути виснажливе, як психічно, так і фізично. Коли мені вперше поставили діагноз, я був шокований", — розповів він.
Джастін зізнався, що на початку роздумував, чи варто йому завершити тур завчасно і почати займатися здоров'ям. Зрештою він прийняв рішення виступати для фанів і надалі. Як виявилося, деякі глядачі критикували співака за малу активність на сцені та помітну втому.
"Я зіткнувся з особистим рішенням. Припинити гастролювати? Або продовжувати? Я вирішив, що радість, яку мені приносять виступи, набагато сильніша за швидкоплинний стрес, який відчувало моє тіло. Я такий радий, що продовжив", — додав зірка.
"Але я намагаюся бути більш відкритим щодо своїх труднощів, щоб їх не інтерпретували неправильно… Я хотів би зробити свій внесок, щоб допомогти іншим, хто також страждає на цю хворобу", — поділився музикант.
На завершення Тімберлейк подякував за постійну підтримку з боку шанувальників, його синів, 4-річного Фінеаса і 10-річного Сайласа та, звичайно, його дружини, акторки Джессіки Біл. Остання провела чимало часу поруч із коханим у турі.
Як відомо, хвороба Лайма, на жаль, не оминула й інших зірок. Серед них Олена Мозгова, Белла Хадід, Авріл Лавін, син Шер і Вікторія Булітко.
А нещодавно ТаблоID розповідав про важкі хвороби інших знаменитостей та як вони з ними живуть.
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