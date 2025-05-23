"Їй явно некомфортно": фанів Джолі стривожила поведінка її охоронця. Відео

Анджеліна Джолі прибула в Канни на прем'єру фільму "Еддінгтон" Фото Getty Images

Американська акторка Анджеліна Джолі, яка днями відвідала Каннський кінофестиваль вперше за 17 років, неабияк стурбувала своїх фанатів.

Користувачі мережі помітили, що один з охоронців знаменитості викликає у неї дискомфорт. А саме, коли підходить занадто близько до актриси, торкається, забираючи квіти, та розмовляє, притискаючися до її обличчя.

Фанати переконані, що Джолі почувається ніяково і щоразу намагається уникати зорового контакту зі своєю службою безпеки, пише Daily Mail.

Ось, що пишуть у мережі: "Їй потрібна охорона від власної охорони", "Він їй не подобається", "Їй явно некомфортно", "Я знаю, що це їхня робота, але, будь ласка, дайте їй перепочити", "Чому він так близько?".

А дехто став на сторону охоронця: "Виглядає, як спосіб зруйнувати чиєсь життя та репутацію", "Тільки уявіть, що вас публічно ганьблять і критикують за те, що ви виконуєте свою роботу", "Якби він був проблемою, вона б його вже звільнила".

Декілька місяців тому елегантна Анджеліна з оголеною спиною відвідала акторську премію, а до цього разом із дочкою позувала на хіднику "Золотого глобуса". Також зірка прогулювалася в стильному чорному вбранні.

Як відомо, колишній чоловік Джолі, актор Бред Пітт хоче налагодити з нею стосунки заради їхніх дітей, а особливо через їхнього сина Пакса, який не так давно втрапив у ДТП.

Загалом в експодружжя є шестеро спільних нащадків: 23-річний Меддокс, 21-річний Пакс, 20-річна Захара, 16-річні Нокс і Вів'єн та 18-річна Шайло, яка нещодавно повторила культову зачіску мами.