Джекман і його ексдружина домовилися про розподіл майна - джерела
Схоже, в історії багаторічного, здавалося, взірцевого шлюбу австралійського актора Х'ю Джекмана та Деборри-Лі Фернесс, за яким послідувало шокуюче розставання, невдовзі офіційно буде поставлено крапку.
Пара, яка за 27 спільних років нажила майна на 287 мільйонів доларів, досягла домовленості щодо його. Оскільки це питання в шлюборозлучному процесі було ключовим, тепер справа лише за підписом судді.
Про це джерела, наближені до зірок, розповіли Daily Mail.
Стало відомо, що з нерухомості 56-річному Х'ю залишається одне з помешкань в Нью-Йорку, чи то той пентхаус, до якого, подейкують, вже перебралася його нинішня пасія Саттон Фостер, чи то 3-поверхова квартира з видом на Гудзон. Також актор збереже за собою дім у передмісті Сіднея, Бонді-біч.
"Деборра задоволена досягнутою домовленістю", - запевнив співрозмовник газети.
Із його слів, 69-річна Фернесс, яка офіційно подала на розлучення 23-го травня, отримала "гарні подружні аліменти". Також у документах, які підготував її адвокат, ішлося про продовження покриття медичних витрат, зокрема на спільних дітей експодружжя, 25-річного Оскара і 19-річної Ави.
"Були певні тертя з приводу цієї фінансової домовленості, але зрештою вона отримала те, на що, на її думку, вона заслуговує. Обоє виходять із цього матеріально забезпеченими", - поділилося джерело.
Інший інсайдер запевнив, що Х'ю з Деб налаштовані одне до одного по-дружньому та зосередяться на тому, щоби бути якнайкращими батьками для сина і доньки.
Як відомо, діти Джекмана та Фернесс - прийомні. Спроби подружжя завести біологічних нащадків, зокрема за допомогою ЕКЗ, виявилися невдалими. Але Х'ю згодом зрозумів, то таким був призначеним їм долею шлях. До речі, прийомну дитину виховує й Саттон.
Нагадаємо, днями Деборра-Лі вперше висловилася про своє з Х'ю розлучення, торкнувшись і теми зради. Подейкували, актор довго обманював жінку, переконуючи, що вони з Фостер - просто колеги та друзі.
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