60-річна Белуччі у купальнику прикрасила обкладинку модного глянцю. Фото

Карина Тімкова - 27 червня, 13:30

Італійська актриса Моніка Белуччі стала головною героїнею нового випуску французького журналу Marie Claire.

На обкладинці глянцю 60-річна знаменитість показалась на пляжі у чорному монокіні, засвітивши оголені стегна і бюст. Зверху вона накинула білу сорочку.

Моніка Белуччі у купальнику посвітила формами на пляжі

Актриса похвалилася спокусливими вигинами у воді

Фото Fred Meylan pour H&K

А нещодавно зірка позувала для естетичної фотосесії з керамікою. Белуччі також любить демонструвати свою гламурність і вдягати сексуальні луки на хідник.


Акторку на заходах часто супроводжує її бойфренд, американський режисер Тім Бертон. З ним Моніка вже не раз показувалася на публіці та бувала на світських вечорах.

Нагадаємо, від ексчоловіка Венсана Касселя вона має двох доньок: 15-річну Леоні й 20-річну Деву, яка активно розвивається в моделінгу й акторстві.

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