Альба поділилася селфі з трьома дітьми та кадрами зі свого тренування

44-річна голлівудська кінозірка Джессіка Альба, яку нещодавно підловили за цілунками з відомим актором, поділилася свіжими спогадами.

У нову добірку фото в Instagram потрапили селфі з різноманітних подій, тренування та розваги з трьома дітьми зірки: 17-річною Онор, 13-річною Хейвен і 7-річним Хейсом.

Акторка показалася з яскравою помадою та напоєм

Нащадки Джессіки так на неї схожі

Знаменитість похвалилася стрункою фігурою у спортлуці

Альба частенько віддає перевагу нюдовому макіяжу

Актриса багато часу проводить в залі на тренуваннях

Хейс уявив себе справжнім капітаном за штурвалом

І повідпочивав просто неба

Кінозірка у декольтованому топі поділилася кадрами з ресторану

Нагадаємо, зі своїм чоловіком Кешем Ворреном Альба розлучилася на початку цього року. Після цього вона зробила символічне тату і почала відвідувати спортивні події з дітьми.

А нещодавно Джессіка зі старшою донечкою в ошатних сукнях розважалися на весіллі Джеффа Безоса та в стильних квіткових луках подивилися тенісний турнір. Про єдиного сина актриса теж не забуває, з ним вона їздила на тропічний відпочинок.