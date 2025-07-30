Альба поділилася селфі з трьома дітьми та кадрами зі свого тренування
44-річна голлівудська кінозірка Джессіка Альба, яку нещодавно підловили за цілунками з відомим актором, поділилася свіжими спогадами.
У нову добірку фото в Instagram потрапили селфі з різноманітних подій, тренування та розваги з трьома дітьми зірки: 17-річною Онор, 13-річною Хейвен і 7-річним Хейсом.
Нагадаємо, зі своїм чоловіком Кешем Ворреном Альба розлучилася на початку цього року. Після цього вона зробила символічне тату і почала відвідувати спортивні події з дітьми.
А нещодавно Джессіка зі старшою донечкою в ошатних сукнях розважалися на весіллі Джеффа Безоса та в стильних квіткових луках подивилися тенісний турнір. Про єдиного сина актриса теж не забуває, з ним вона їздила на тропічний відпочинок.
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