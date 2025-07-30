Альба поділилася селфі з трьома дітьми та кадрами зі свого тренування

Карина Тімкова - 30 липня, 13:45

44-річна голлівудська кінозірка Джессіка Альба, яку нещодавно підловили за цілунками з відомим актором, поділилася свіжими спогадами.

У нову добірку фото в Instagram потрапили селфі з різноманітних подій, тренування та розваги з трьома дітьми зірки: 17-річною Онор, 13-річною Хейвен і 7-річним Хейсом.

Джессіка Альба у стильній сукні показалася з алкогольним напоєм

Акторка показалася з яскравою помадою та напоєм

Джессіка Альба показала миле фото з усіма своїми дітьми

Нащадки Джессіки так на неї схожі


Джессіка Альба у шортиках і майці посвітила струнким тілом

Знаменитість похвалилася стрункою фігурою у спортлуці

Джессіка Альба показала селфі зі стильним макіяжем

Альба частенько віддає перевагу нюдовому макіяжу

Джессіка Альба у лосинах попозувала у спортзалі на тренуванні

Актриса багато часу проводить в залі на тренуваннях

Джессіка Альба показала свого сина за штурвалом

Хейс уявив себе справжнім капітаном за штурвалом

Джессіка Альба зазнімкувала розваги свого сина на гамаку

І повідпочивав просто неба

Джессіка Альба з декольте зазнімкувалася з напоєм в руці

Кінозірка у декольтованому топі поділилася кадрами з ресторану

Нагадаємо, зі своїм чоловіком Кешем Ворреном Альба розлучилася на початку цього року. Після цього вона зробила символічне тату і почала відвідувати спортивні події з дітьми.

А нещодавно Джессіка зі старшою донечкою в ошатних сукнях розважалися на весіллі Джеффа Безоса та в стильних квіткових луках подивилися тенісний турнір. Про єдиного сина актриса теж не забуває, з ним вона їздила на тропічний відпочинок.

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