Вишукана сукня, оголені ніжки і трендовий топ: Брежнєва похвалилася фігуркою під час поїздки в Італію. Фото

Карина Тімкова - 9 вересня, 15:45

Співачка Віра Брежнєва поділилася моментами своєї поїздки в Італію після того, як покрасувалася на хіднику кінофестивалю у Венеції.

В Instagram знаменитість показалась у топі трендового масляно-жовтого кольору на човні та у місцевому закладі просто неба. Але особливо ефектною вийшла фотосесія у розкішному готелі на острові Сан-Клемент.

На кадрах 43-річна Віра лежала на софі у темно-зеленій сукні турецького бренду Kenzel з драпіруванням та шлейфом, який спадав на підлогу.

Віра Брежнєва в елегантній сукні полежала на софі для фото

Який магнетичний погляд

Фото Alexandra Gaussin

Віра Брежнєва в зеленій сукні ефектно полежала для фото у Венеції

Сукня вдало підкреслювала струнку талію артистки

Віра Брежнєва у сукні зі шлейфом зазнімкувалася на софі

Звичайно, Брежнєва не могла покинути Італію без стильних фото на згадку

Віра Брежнєва у халаті показала стрункі ноги в Італії

Співачка посвітила стрункими ніжками в готельному номері

Віра Брежнєва у незвичному топі попозувала на човні в Італії
На водному таксі виконавиця зазнімкувалася в асиметричному топі
Віра Брежнєва у топі показала бюст і тонку талію в Італії

Знаменитість блиснула формами на відпочинку у місцевому закладі

Останнім часом Віра все більше хвалиться модними фотосесіями. Наприклад, нещодавно вона в обтислому латексі наробила фото в машині та червоному максі позувала в Дубаї.

А ще зірка є частою гостею світських заходів. Вона хвалилася спокусливим декольте на модному показі у Парижі та сяяла в силуетній сукні на Каннському кінофестивалі.

До речі, спеціально для ТаблоID Брежнєва назвала процедури краси, якими не була задоволена, та ділилася секретами свого догляду.

