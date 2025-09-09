Вишукана сукня, оголені ніжки і трендовий топ: Брежнєва похвалилася фігуркою під час поїздки в Італію. Фото

Співачка Віра Брежнєва поділилася моментами своєї поїздки в Італію після того, як покрасувалася на хіднику кінофестивалю у Венеції.

В Instagram знаменитість показалась у топі трендового масляно-жовтого кольору на човні та у місцевому закладі просто неба. Але особливо ефектною вийшла фотосесія у розкішному готелі на острові Сан-Клемент.

На кадрах 43-річна Віра лежала на софі у темно-зеленій сукні турецького бренду Kenzel з драпіруванням та шлейфом, який спадав на підлогу.

Який магнетичний погляд Фото Alexandra Gaussin

Сукня вдало підкреслювала струнку талію артистки

Звичайно, Брежнєва не могла покинути Італію без стильних фото на згадку

Співачка посвітила стрункими ніжками в готельному номері

На водному таксі виконавиця зазнімкувалася в асиметричному топі

Знаменитість блиснула формами на відпочинку у місцевому закладі

Останнім часом Віра все більше хвалиться модними фотосесіями. Наприклад, нещодавно вона в обтислому латексі наробила фото в машині та червоному максі позувала в Дубаї.

А ще зірка є частою гостею світських заходів. Вона хвалилася спокусливим декольте на модному показі у Парижі та сяяла в силуетній сукні на Каннському кінофестивалі.

До речі, спеціально для ТаблоID Брежнєва назвала процедури краси, якими не була задоволена, та ділилася секретами свого догляду.