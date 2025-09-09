Вишукана сукня, оголені ніжки і трендовий топ: Брежнєва похвалилася фігуркою під час поїздки в Італію. Фото
Співачка Віра Брежнєва поділилася моментами своєї поїздки в Італію після того, як покрасувалася на хіднику кінофестивалю у Венеції.
В Instagram знаменитість показалась у топі трендового масляно-жовтого кольору на човні та у місцевому закладі просто неба. Але особливо ефектною вийшла фотосесія у розкішному готелі на острові Сан-Клемент.
На кадрах 43-річна Віра лежала на софі у темно-зеленій сукні турецького бренду Kenzel з драпіруванням та шлейфом, який спадав на підлогу.
Останнім часом Віра все більше хвалиться модними фотосесіями. Наприклад, нещодавно вона в обтислому латексі наробила фото в машині та червоному максі позувала в Дубаї.
А ще зірка є частою гостею світських заходів. Вона хвалилася спокусливим декольте на модному показі у Парижі та сяяла в силуетній сукні на Каннському кінофестивалі.
До речі, спеціально для ТаблоID Брежнєва назвала процедури краси, якими не була задоволена, та ділилася секретами свого догляду.