Дружина Решетніка у яскравому бікіні похвалилася засмаглими формами на відпочинку в Іспанії. Фото

Дружина телеведучого Григорія Решетніка, 35-річна Христина Решетнік продовжує тішити світлинами зі свого відпочинку в Мадриді.

В Instagram обраниця шоумена опублікувала добірку фото, на яких постала на шезлонгу в синьому купальнику з помаранчевими вставками і візерунками.

"42 градуси", — підписала вона публікацію з гарячим контентом.

Христина похвалилася рельєфним пресом Фото instagram

Дружина ведучого посвітила стрункими формами на іспанському відпочинку

Багатодітна мама виставила довгі ніжки для фото

І похизувалася засмагою

Христина ефектно зазнімкувала стегна під сонечком

Нагадаємо, зіркові батьки виховують трьох синів: 12-річного Івана, 7-річного Дмитра й 4-річного Олександра, яких частенько мило вітають зі святами. Також родина любить ділитися теплими сімейними роликами.

А щодо самої Христини то час від часу вона показує фігурку у бікіні та публікує фотографії у різній вазі, показуючи етапи схуднення. А днями вона зробила кумедну зйомку з усіма дітьми в Мадриді.