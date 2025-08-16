Дружина Решетніка у яскравому бікіні похвалилася засмаглими формами на відпочинку в Іспанії. Фото
Дружина телеведучого Григорія Решетніка, 35-річна Христина Решетнік продовжує тішити світлинами зі свого відпочинку в Мадриді.
В Instagram обраниця шоумена опублікувала добірку фото, на яких постала на шезлонгу в синьому купальнику з помаранчевими вставками і візерунками.
"42 градуси", — підписала вона публікацію з гарячим контентом.
Нагадаємо, зіркові батьки виховують трьох синів: 12-річного Івана, 7-річного Дмитра й 4-річного Олександра, яких частенько мило вітають зі святами. Також родина любить ділитися теплими сімейними роликами.
А щодо самої Христини то час від часу вона показує фігурку у бікіні та публікує фотографії у різній вазі, показуючи етапи схуднення. А днями вона зробила кумедну зйомку з усіма дітьми в Мадриді.
