Дружина Решетніка у яскравому бікіні похвалилася засмаглими формами на відпочинку в Іспанії. Фото

Карина Тімкова - 16 серпня, 10:14

Дружина телеведучого Григорія Решетніка, 35-річна Христина Решетнік продовжує тішити світлинами зі свого відпочинку в Мадриді.

В Instagram обраниця шоумена опублікувала добірку фото, на яких постала на шезлонгу в синьому купальнику з помаранчевими вставками і візерунками.

"42 градуси", — підписала вона публікацію з гарячим контентом.

Дружина Решетніка у бікіні поспокушала тілом на шезлонгу

Христина похвалилася рельєфним пресом

Фото instagram

Дружина Решетніка у яскравому купальнику попозувала на пляжі в Іспаніїʼ

Дружина ведучого посвітила стрункими формами на іспанському відпочинку

Дружина Решетніка у купальнику посвітила стрункими ногами на пляжі
Багатодітна мама виставила довгі ніжки для фото
Дружина Решетніка у купальнику наробила гарячих фото в Іспанії

І похизувалася засмагою

Дружина Решетніка у бікіні показала оголені стегна на шезлонгу

Христина ефектно зазнімкувала стегна під сонечком

Нагадаємо, зіркові батьки виховують трьох синів: 12-річного Івана, 7-річного Дмитра й 4-річного Олександра, яких частенько мило вітають зі святами. Також родина любить ділитися теплими сімейними роликами.

А щодо самої Христини то час від часу вона показує фігурку у бікіні та публікує фотографії у різній вазі, показуючи етапи схуднення. А днями вона зробила кумедну зйомку з усіма дітьми в Мадриді.

купальники
