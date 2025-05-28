Фіналістка "Холостяка 13" Юзьвак у трусиках та мереживі оголила стегна на вінтажному дивані. Фото

Карина Тімкова - 28 травня, 17:00

Наприкінці минулого року у фінал 13-го сезону телешоу "Холостяк" потрапила Інна Бєлєнь та Анастасія Юзьвак. Серед двох дівчат головний герой Олександр "Терен" Будько обрав саме Інну.

Але Настя довго не сумувала й продовжила займатися тарологією і розвивати свій Instagram, в якому частенько показує гарячі фотосесії.

На нових світлинах Юзьвак позувала у білому корсеті з квіткою, трусиках, мереживних панчохах і об'ємному болеро. Пікантний аутфіт завершували підбори в тон і стрічки з рюшами.

Фіналістка Холостяка 13 Юзьвак у мереживі з голими стегнами полежала на ліжку

Анастасія уявила себе спокусливою нареченою на ліжку

Фото Lydmila Sav

Фіналістка Холостяка 13 Юзьвак у корсеті й білизні показала ноги

Фіналістка "Холостяка 13" Юзьвак засвітила стрункі ноги серед вінтажного інтер'єру

Фіналістка Холостяка 13 у білизні оголила стегна для фото

Фотозйомка проходила у Лондоні

Фіналістка Холостяка 13 Юзьвак засвітила голі ноги на дивані

Тарологиня у білизні оголила стегна для ефектних фото

Анастасія Юзьвак у трусиках покрутилася перед дзеркалом

Юзьвак поспокушала підписників

Нещодавно Настя зізналася, що після участі в проєкті зійшлася зі своїм колишнім і пояснила чому.

До речі, стосунки Терена та Бєлєнь тривали не довго. Після розставання переможниця навіть заявила, що Олександр не заслуговує поваги, а у відповідь той розповів деталі їхнього роману. Сама Інна вже має нового бойфренда.

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Холостяк
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