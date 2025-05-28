Фіналістка "Холостяка 13" Юзьвак у трусиках та мереживі оголила стегна на вінтажному дивані. Фото
Наприкінці минулого року у фінал 13-го сезону телешоу "Холостяк" потрапила Інна Бєлєнь та Анастасія Юзьвак. Серед двох дівчат головний герой Олександр "Терен" Будько обрав саме Інну.
Але Настя довго не сумувала й продовжила займатися тарологією і розвивати свій Instagram, в якому частенько показує гарячі фотосесії.
На нових світлинах Юзьвак позувала у білому корсеті з квіткою, трусиках, мереживних панчохах і об'ємному болеро. Пікантний аутфіт завершували підбори в тон і стрічки з рюшами.
Нещодавно Настя зізналася, що після участі в проєкті зійшлася зі своїм колишнім і пояснила чому.
До речі, стосунки Терена та Бєлєнь тривали не довго. Після розставання переможниця навіть заявила, що Олександр не заслуговує поваги, а у відповідь той розповів деталі їхнього роману. Сама Інна вже має нового бойфренда.
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